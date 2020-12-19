تحضير وصفة الكبة الصاجية، تتنوع أصناف عمل اللحم فهو من الأصناف الأساسية التي يتم عملها وطبخها، يمكن عمل اللحم مع الخضار ويمكن عمل اللحم في صينية في الفرن ويمكن أن يتم عمل أصناف عديدة من اللحم في المنزل بمنتهى السهولة واليسر، في وصفة اليوم سوف نتعرف على طريقة عمل وصفة الكبة الصاجية. مقادير عمل الكبة الصاجية مقادير عجينة الكبة مقدار كوبان ونصف برغل ناعم.

مقدار ثلاثة أرباع كوب ماء.

ثمرة بصلة متوسطة الحجم وتكون مقطعة إلى أربعة أرباع.

قشر ليمونة طازجة واحدة.

عود نعناع طازج واحد.

رشة ملح خفيفة.

رشة من الفلفل الأسود الناعم.

مقدار 200 جرام لحم غنم هبرة. مقادير الحشوة الكبة الصاجية مقدار ملعقتين صغيرتين طعام زيت نباتي طازج.

بصلة واحدة مفرومة فرم ناعم.

150 جرام لحم غنم هبرة يكون خالي من الدهون ومفروم.

مقدار ملعقة طعام من الجوز المفروم.

مقدار فلفل أبيض.

مقدار ربع ملعقة صغيرة طعام زنجبيل يكون مطحون.

مقدار فلفل أسود.

رشة ملح طعام.

مقدار ملعقة ونصف طعام من دبس الرمان.

مقدار ملعقة ونصف من السماق.

مقدار ملعقتين طعام حب رمان. مقادير تجهيز الكبة مقدار ملعقتين طعام من السمنة الحيواني. مقادير عمل الكبة الصاجية مقادير عجينة الكبةمقادير الحشوة الكبة الصاجيةمقادير تجهيز الكبة خطوات عمل وتنفيذ وصفة الكبة الصاجية تحضير عجينة الكبة في البداية نقوم بنقع البرغل في لتر من الماء البارد لمدة ثلاثون دقيقة. نقوم بإضافة باقي مكونات عجينة الكبة إلى البرغل ثم نقوم بفرم المكونات مع بعضها البعض باستخدام المفرمة الكهربائية. يتم إضافة اللحم إلى باقي المكونات و كمية من الماء ويفرم مرة أخرى. تحضير الحشوة في البداية نقوم بتسخين الزيت في مقلاة زيت ثم نقوم بطهي اللحم مع البصل لمدة خمسة دقائق ونقلب لمدة خمسة دقائق ونضيف بعدها البهارات. نقوم بإضافة السماق والجوز وحب الرمان ونخلط الخليط جيدًا. تجهيز الكبة نضع جميع المكونات في طبق مقعرة يتم تغطيته بورق نايلون غذائي ثم نقوم بدهنه بالقليل من الماء. نضع المكونات في الطبق ونقوم بادخالها الفرن على درجة حرارة عالية حتى يتم نضج اللحم تمامًا. خطوات عمل وتنفيذ وصفة الكبة الصاجية تحضير عجينة الكبةتحضير الحشوةتجهيز الكبة

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