وصفة لفائف الدجاج بالمكسرات وطريقة تحضيرها

وصفة لفائف الدجاج بالمكسرات، للدجاج الكثير من طرق التحضير ووصفات الدجاج المتنوعة، وجميعها لا تقبل منافس مع باقي أصناف الطعام، ويعتبر المطبخ الشامي من أفضل المطابخ التي تخرج لنا طرق تحضير الدجاج الجديدة والشهية، وأكلة لفائف الدجاج بالمكسرات واحدة من الأكلات الشامية الشهية واللذيذة وتحتاج لوقت بسيط لتحضيرها. مكونات لفائف الدجاج بالمكسرات الشامية مكونات لفائف الدجاج بالمكسرات الشامية مقادير لفائف الدجاج بالمكسرات تكفي حوالي 10 أفراد وهي: دجاج مفروم: 300 جرام.

زنجبيل بودرة: نصف ملعقة بحجم صغير.

صنوبر مسلوق: ملعقة بحجم كبير.

كاجو مسلوق: ثلاثة ملاعق بحجم كبير.

فلفل أسمر بودرة ناعم: ملعقة بحجم صغير.

فستق حلبي مسلوق ومقشر: ثلاثة ملاعق بحجم كبير.

فستق حلبي مسلوق ومقشر: ثلاثة ملاعق بحجم كبير. أي نوع زيت نباتي: ملعقتين بحجم كبير.

ملح طعام: مقدار حسب الحاجة. مكونات صوص لفائف الدجاج فلفل أبيض بودرة: رشة بسيطة.

زبدة طرية: ملعقتان بحجم كبير.

صلصة حارة: ملعقة بحجم كبير.

ملح طعام: مقدار حسب الرغبة.

مرق دجاج: كوب كامل.

دقيق أبيض: ملعقتين بحجم كبير. طريقة تحضير لفائف الدجاج بالمكسرات مكونات صوص لفائف الدجاجطريقة تحضير لفائف الدجاج بالمكسرات يمكن تجهيز لفائف الدجاج الشامية في المنزل باتباع الخطوات التالية: تحضير صلصة لفائف الدجاج في قدر عميق نضع الزبدة وننتظر حتى تذوب لنضع الدقيق ونقلبه معها. نحضر الصلصة الحارة لنضيفها للدقيق وبعدها مرق الدجاج، ونحرك كل المقادير سويًا. في النهاية نقوم بوضع التوابل للتتبيل من التحريك لدقيقتين. تحضير لفائف الدجاج نقسم الدجاج لجزئين ونتبله في التوابل جيدًا. الجزء الأول يوضع مع الفستق والكاجو والصنوبر. وعلى ورقة نايلون مدهونة بمقدار زيت بسيط، نرص الجزء الآخر من قطع الدجاج على شكل مستطيل. والجزء الآخر يوضع على شكل أسطواني محيط بجزء الدجاج المتبل فقط، بواسطة ورق النايلون، ونضغط جيدًا ونلف الورق. بعدها نتأكد من إغلاق أطراف ورق النايلون، وتوضع اللفائف في صينية الفرن مع لتر ماء ساخن. نضع الصينية لمدة ساعتين في فرن حرارته 200 درجة. بعد نضج لفائف الدجاج، نخرجها وننزع ورق القصدير وتقطع الدجاج لقطع بسمك نصف سنتيمتر. ونبدأ في صب صوص الدجاج على قطع الدجاج، وبالهناء والشفاء. تحضير صلصة لفائف الدجاجتحضير لفائف الدجاج

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