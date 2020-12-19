فيتامينات وعناصر غذائية لتقوية مناعة الجسم

فيتامينات لتقوية مناعة الجسم، الجهاز المناعي في الجسم هو ما يحميه من الإصابة بالعدوى التي تسببها الفيروسات بأنواعها وكذلك البكتيريا والميكروبات، لذلك فهو واحد من أهم أجهزة الجسم التي يجب أن نهتم بها وتقويتها، ويضعف الجهاز المناعي في الشتاء نتيجة للبرودة والتعرض للكثير من الفيروسات المسببة لنزلات البرد والإنفلونزا، لهذا السبب يجب أن نعمل على تقوية الجهاز المناعي في الشتاء، ونقدم بعض العناصر الغذائية والفيتامينات لتقوية الجهاز المناعي.

فيتامينات لتقوية مناعة الجسم فيتامين E أو هـ

لأن فيتامين E غني مجموعة من مضادات الأكسدة الهامة في تقوية مناعة الجسم ضد الميكروبات والعدوى، وكذلك يمنع تكون الجذور الحرة، ومصادر فيتامين e هي:

اللوز والبندق. زيت الصويا. زيت دوار الشمس. الفول السوداني.

فيتامين A أو أ

واحد من أهم فيتامينات الجسم التي تساعده على النمو بشكل سليم، ويسمح بالانقسام الطبيعي للخلايا، وكذلك يساعد في تقوية الجهاز المناعي في الجسم، ومصادر فيتامين a هي:

الخضروات الورقية. الجوز. اليقطين والشمام. سمك التونة. الجزر. البطاطا.

فيتامين D أو د

نقص فيتامين د في الجسم يؤثر بشكل كبير على العظام والعضلات ومناعة الجسم، فهو له دور في الإصابة بهشاشة العظام، وضعف مناعة الجسم، ومن مصادر فيتامين D:

التعرض لأشعة الشمس. عصير البرتقال. الحليب. الأسماك مثل التونة والسردين. الحبوب الكاملة.

فيتامين C أو سي

الفيتامين الهام والأساسي لتقوية مناعة الجسم وتقوية الجهاز المناعي ضد الكثير من العدوى والأمراض، ويعمل على تقوية مقاومة الجسم ضد أي فيروسات، ومن مصادر فيتامين C:

الحمضيات بأنواعها من برتقال وليمون وطماطم. الفراولة. الفلفل. البابايا. الكرنب. السبانخ.

عناصر طبيعية لتقوية جهاز المناعة الحديد

عنصر الحديد هام في الجسم لأنه يمنع من الإصابة بأنيميا فقر الدم وأعراضها، كما أنه يحافظ على قوة الجهاز المناعي، ويسمح بنقل كميات الأكسجين المطلوبة للخلايا ومن مصادر الحديد:

الدجاج. اللحوم الحمراء. الباذنجان. البنجر. الفراولة. الفاصوليا. الحبوب الكاملة. الكرنب.

حمض الفوليك

لحمض الفوليك أهمية كبيرة في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، والحفاظ على مقاومة الجسم للأمراض، ويحمي من الإصابة بفقر الدم ومن مصادر حمض الفوليك: