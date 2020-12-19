طرق طبيعية لترطيب فروة الشعر الجاف، مع تغير فصول العام تتأثر فروة الشعر كثيرًا بعوامل الجو من حولنا وخاصةً فروة الشعر الجافة، لذلك نجد أن الكثير من أنواع الشعر تصاب بالجفاف في فصل الشتاء، وهنا يجب أن نبحث عن أكثر الطرق فاعلية لترطيب فروة الشعر وتغذيتها، ويفضل استخدام الطرق الطبيعية لتغذية فروة الشعر، وفق بعض دراسات صحيفة Times Of India نقدم بعض العلاجات الطبيعية لتغذية فروة الشعر.

عصير الليمون لتقليل جفاف الشعر

يعمل عصير الليمون على الحد من درجة حموضة فروة الشعر ويحفظها في مستواها الطبيعي، مما يقلل من فرص جفاف فروة الشعر، ويستخدم من خلال عصر الليمون على فروة الشعر ونفركه بشكل جيد حتى تتشربه فروة الشعر، وبعد مرور 5 دقائق يتم شطف الشعر مثل المعتاد.

عصير الصبار لترطيب الشعر

جل الصبار غني بالكثير من الفيتامينات الهامة للشعر وفروة الشعر، بالإضافة لاحتوائه على أحماض أمينية تساعد في التحسين من حالة الشعر، ويقضي على البكتيريا والميكروبات التي قد تتواجد بفروة الشعر، حتى يقلل من انتشار عدوى جفاف الشعر، ويتم استخراج جل الصبار من أوراق الصبار وخلطه مع كمية من الماء، ويتم وضع الخليط على الشعر حتى تمر 20 دقيقة ومن ثم يغسل مثل المعتاد بالماء والشامبو.

زيت جوز الهند للتخلص من جفاف الشعر

واحد من أفضل العلاجات الطبيعية للتخلص من جفاف فروة الرأس، ويجعل الفروة رطبة دائمًا بشكل طبيعي، فنستخدمه من خلال مزج قطرات متساوية من زيت الشاي مع زيت جوز الهند ونسخن ذلك المزيج جيدًا ليصبح دافئ، ويتم بعدها تطبيقه على فروة الرأس كلها بشكل جيد حتى تتشرب الفروة الزيت، وبعد مرور ساعة يتم شطف الشعر.

عصير البصل لتقليل الجفاف

يساعد عصير البصل في جعل فروة الرأس رطبة وخالية من الجفاف بطريقة طبيعية، كما أنه يفيد الشعر لإحتوائه على مواد كيميائية طبيعية تساعد على النمو بشكل طبيعي، ونخلط مقدار ربع كوب عصير بصل مع ملعقة عسل كبيرة، والخليط الناتج يطبق على فروة الرأس مع التدليك لدقائق بسيطة، وبعد مرور نصف ساعة يتم غسل الشعر بالشامبو والماء.