دراسة صادمة: وفيات كورونا اعلى من وفيات الانفلونزا الموسمية

ما زال فيروس كورونا المستجد يحصد المزيد من الاصابات، مسجلاً ما يزيد عن 76 مليون اصابة واكثر من مليون و68 الف وفاة، فيما تسجل بعض الدول ارقاماً قياسية بالاصابات يومياً مثل تركيا وألمانيا وغيرها.

لكن الحديث عن الانفلونزا الموسمية المعروفة خلال فصل الشتاء، بات قليلاً جداً وبالكاد يتم التطرق إليه سواء في وسائل الاعلام او على ألسنة الناس الذين باتوا ينسبون أية أعراض مصاحبة للانفلونزا الى مرض كوفيد-19.

ليس هذا فحسب، بل أن وفيات الانفلونزا الموسمية لم تعد تُحسب كما هو الحال مع وفيات كورونا. مع العلم ان نسبة وفيات كورونا دوت الخليج اعلى من نسبة وفيات الانفلونزا كما كشفت إحدى الدراسات الحديثة.

وفيات كورونا اعلى من وفيات الانفلونزا الموسمية

الدراسة التي اجراها باحثون من فرنسا واعتمدت على بيانات وطنية فرنسية ونشرت نتائجها مجلة "ذا لانسيت" للطب التنفسي، كشفت ان معدل الوفيات الناتجة عن جائحة كوفيد-19 يتجاوز بنحو 3 أضعاف عدد الوفيات الناجمة عن الانفلونزا الموسمية.

ما يسلط الضوء على الضرر الكبير الذي يسببه فيروس كورونا الجديد على صحة المصابين به وصولاً الى الوفاة.

وقام الباحثون بمقارنة بيانات اكثر من 89 الف مريض تم نقلهم للمستشفيات جراء اصابتهم بمرض كوفيد-10 خلال شهري مارس وابريل من العام الحالي، مع بيانات اكثر من 45 الف مريض نقلوا للمستشفيات بعد اصابتهم بالانفلونزا بين ديسمبر 2018 واواخر فبراير 2019.

لتسجل المقارنة وفاة حوالي 16.9% من مرضى خلال فترة الدراسة التي تمت اثناء الموجة الأولى من تفشي الوباء في أوروبا، في الوقت الذي لم يكن لدى الأطباء الكثير من العلاجات لاستخدامها على المرضى الذين كانت حالاتهم متردية. في حين معدل الوفيات بأوساط مرضى الإنفلونزا بلغ 5.8% بحسب ما جاء على موقع "سكاي نيوز عربية".

ووفقاً لكاثرين كوانتين، الاستاذة لدى مستشفى ديغون الجامعي ومعهد الصحة الوطنية الفرنسي (إنسرم) الذي شارك في قيادة الدراسة، فإن الفرق في معدلات الوفيات "مدهش بشكل خاص" نظرا إلى أن موسم الإنفلونزا 2018/2019 كان الأكثر تسبباً بالوفيات في فرنسا منذ 5 سنوات.

فروقات صادمة بين مرضى كورونا ومرضى الانفلونزا

وأشار القائمون على الدراسة لفروقات في عدد الحالات التي استدعت النقل إلى المستشفيات، إذ تم نقل ضعفي عدد الأشخاص إلى المستشفيات مقارنة بالإنفلونزا، وهو أمر يمكن تفسيره

بالمناعة الموجودة بين الناس لمرض لإنفلونزا، إما بسبب الإصابة بها سابقا أو بسبب اللقاحات.

كما كشف الباحثون أن النقل لوحدات العناية المشددة بالنسبة لمرضى كوفيد-19 يزداد عن مرضى الإنفلونزا (16.3% لمرضى كوفيد مقارنة ب 10.8% لمرضى الإنفلونزا)، في حين يبلغ معدل الفترة التي يقضيها مرضى كوفيد في قسم العناية المشددة ضعف الفترة التي يقضيها المصابون بالإنفلونزا (15 يوماً مقارنة بثمانية أيام).

كذلك أظهرت الدراسة أن عدداً أقل من الأطفال البالغة أعمارهم تحت 18 عاما ينقلون إلى المستشفيات جراء إصابتهم بكوفيد-19 مقارنة بالإنفلونزا (1.4% مقارنة ب 19.5%).