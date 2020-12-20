تأثير الضرب على نفسية الأطفال

أثبتت نتائج سيكولوجية أن للضرب عظيم الأثر علي الأطفال ، والضرب يزيد من العنف وظهور السلوك العدواني لدى الطفل ويولد طاقة غضب تجاه الأخرين ، فالوالدين يستخدمون الضرب كنوع من أنواع العقاب لأطقالهم مع أنه لم يثبت علميأ أي نتيجة من عقاب الضرب علي الأطفال فالضرب يعد عنف نفسي وبدني ويجب أن ندرك أن هذه الممارسات تجاه الطفل تقلل من معدل ذكاءه ويقلل من مهاراته المكتسبة ويقلل المادة الرمادية في دماغ الأطفال التي تؤثر في قدرته علي التعلم كما أن الضرب يؤثر سلبأ علي التطور المعرفي للطفل ويكون أكثر عرضه للأضطرابات التركيز وضعف في المهارات الأجتماعية والطفل الذي يتعرض للعنف لا ينساه ويحدث له أحلام مزعجة وكوابيس ويمكن أن تصل إلى التبول اللأرادي وغيرها من المشاكل.

السن الأمثل لأستخدام العقاب ونوع العقاب المستخدم

من أربع سنوات لأعلي يكون العقاب معنوي مثل الخصام أو الحرمان من المصروف لوقت معين أو حرمان الطفل من اللعب أو التنزه….الخ ويكون ذلك سريأ داخل الأسرة دون دخول أطراف خارجية وعلي الأم والأب الأتفاق على نوع العقاب وطريقة تنفيذه ، ومن سن خمس سنوات فما فوق يمكن أستخدام كرسي العقاب وشد الأذن من سبع سنوات فما فوق ويجب أن يكون العقاب رمزي فقط.

نتيجة أستخدام الضرب للأطفال

اللجوء للضرب هو لجوءلأدني المهارات التربوية وأقلها نجاحأ ولها أثار سلبية كثيرة علي سلوك الطفل.

الضرب لا يصحح الأفكار ولا يعمل على أستقامة أي نوع من أنواع السلوك.

الضرب يحطم معنويات الطفل ويضعف شخصيته ويفقده الثقة بنفسه ويجعله فاشل وغير قادر علي تنميه وتطوير قدراته ومهاراته.

ضرب الطفل يضعف قدرته علي أقامة علاقات أجتماعية مع الأخرين وغير قادر علي أقامه صداقات.

الضرب يجعل من الطفل شخص خجولأ وانطوائيأ .

أستخدام الضرب يجعل علاقة الطفل بالوالدين غير جيده وتفتقر الحب والود والأمان والحنان.

الضرب يزيد من شعور الطفل بالخوف والقلق.

الضرب لا ينشي إلا أطفال سهلة الإنقياد.

الضرب يزيد من فرصة أنحراف السلوك واللجوء إلي من هم خارج المنزل لينفذوه مما فيه.

وفي النهاية نتمني من الله أن نكون قد قدمنا محتوي مفيد وهادف.

والله الموفق والمستعان.