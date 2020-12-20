طريقة عمل التونة بالسمك الماكريل في المنزل بسهولة خطوة بخطوة

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التونة بالسمك الماكريل تعتبر من الوجبات التي يحبها الكثير لأنها أصلها سمك الماكريل وحيث انه مفيد جداً للجسم لأنه يحتوي على الفسفور الذي يحتاجه الجسم، التونة من الأكلات التي يحبها الكبار والصغار. وتوجد طرق كثيرة ومختلفة لتحضير التونة منها سلطة التونة وبيتزا بالتونة وغيرها وسوف نتعرف متابعينا على مكونات وطريقة تحضير التونة بالسمك الماكريل اللذيذة.مكونات عمل التونة بالسمك الماكريل
تحتوي التونة بالسمك الماكريل على بعض المكونات وهي كالتالي:-
- كيلو من سمك تونة أو ماكريل.
- نصف كوب من الدقيق أبيض أو أسمر.
- ملعقة صغيرة من ملح ليمون.
- 3 حبات من الليمون مقطعة شرائح رفيعة.
- 3 ورقات من اللورا.
- نصف ملعقة صغيرة من الكمون الحصي.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- كوب من الزيت.
- كوب من الخل.
- نصف كوب من عصير الليمون.
- كوب من ماء سلق السمك.
- ملعقة كبيرة من الملح.
سوف نتعرف على طريقة تحضير التونة بالسمك الماكريل في المنزل خطوة بخطوة وهي كالتالي:-
- قومي بغسل السمك جيداً من الداخل والخارج، ثم بعد ذلك اقطعي الرأس والذيل.
- نقوم بتقطيع السمك إلى نصفين، ثم نضيف الدقيق وملح الليمون، ويقلب جيدًا، واتركيه جانبًا لمدة نصف ساعة.
- نقوم بغسل السمك جيدًا بالماء حتى تتخلصي من الدقيق وملح الليمون الموجود عليه.
- تحضير إناء وضعي به كمية من الماء على نار متوسطة، واتركيه الماء حتى يغلي.
- نضيف للماء المغلي الكمون وورق اللورا والفلفل الأسود وشرائح الليمون، واتركي الماء يغلي لمدة دقيقتين.
- قومي بإضافة السمك واتركيه حتى يغلي، ثم غطي الإناء، واتركيه على نار هادئة جدًا لمدة ساعة وربع.
- قومي بإخراج السمك من ماء السلق، ثم ضعيه على الفور في ماء مثلج، واتركيه لمدة دقيقتين أو ثلاث.
- قومي بإخراج كل قطع السمك من الماء البارد، باستخدام الملعقة أو سكين، وقومي بإزالة القشرة بهدوء حتى لا يتفتت منك قطع السمك.
- نقوم بفتح السمك ونقوم بإزالة الشوك من الداخل، ثم ضعيه في وعاء واسع.
- تحضير إناء عميق وضعي به الخل والزيت والليمون وماء السلق والملح ويقلب جيدًا.
- قومي بتقطيع التونة إلى قطع متوسطة، ثم نضعها في برطمانات زجاجية نظيفة ومحكمة الغلق ونظيفة.
- نسكب خليط الخل والزيت حتى يغطي التونة، ثم أغلقيها جيداً واحفظيها في الثلاجة لمدة خمس أيام وتصبح جاهزة بالهنا والشفا.
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