طريقة عمل التونة بالسمك الماكريل في المنزل بسهولة خطوة بخطوة

التونة بالسمك الماكريل تعتبر من الوجبات التي يحبها الكثير لأنها أصلها سمك الماكريل وحيث انه مفيد جداً للجسم لأنه يحتوي على الفسفور الذي يحتاجه الجسم، التونة من الأكلات التي يحبها الكبار والصغار. وتوجد طرق كثيرة ومختلفة لتحضير التونة منها سلطة التونة وبيتزا بالتونة وغيرها وسوف نتعرف متابعينا على مكونات وطريقة تحضير التونة بالسمك الماكريل اللذيذة.

مكونات عمل التونة بالسمك الماكريل

تحتوي التونة بالسمك الماكريل على بعض المكونات وهي كالتالي:-

كيلو من سمك تونة أو ماكريل.

نصف كوب من الدقيق أبيض أو أسمر.

ملعقة صغيرة من ملح ليمون.

3 حبات من الليمون مقطعة شرائح رفيعة.

3 ورقات من اللورا.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون الحصي.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

كوب من الزيت.

كوب من الخل.

نصف كوب من عصير الليمون.

كوب من ماء سلق السمك.

ملعقة كبيرة من الملح.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير التونة بالسمك الماكريل في المنزل خطوة بخطوة وهي كالتالي:-