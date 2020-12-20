طريقة عمل صوص الكراميل في المنزل بطعم وقوام مثل الجاهز تماماً

أصبح صوص الكراميل مرافقاً للعديد من الحلويات التي يتم صنعها في تلك الأيام، فهو من الوصفات الشهية واللذيذة والتي تضيف نكهة رائعة علي الحلويات من خلال إضافتها بالعديد من الطرق المختلفة ومن الممكن صنع الصوص منزلياً دون الحاجة لشرائه من المستحضرات الجاهزة، حيثُ أنه غني بالعديد من المكونات الرائعة التي تضيف لمسه طعم رائعة لا تقاوم. طرق عمل صوص الكراميل طرق عمل صوص الكراميل مكونات الوصفة:- ملعقتين ونصف من الزبدة.

كوب وربع من السكر.

كوب وربع من كريمة الخفق.

ثلث كوب من الماء. طريقة التحضير:- يتم وضع السكر علي الماء ويقلب ويترك علي النار حتي يبدأ بالغليان ويخرج الفقاعات.

سوف يتغير اللون الأبيض إلي اللون الذهبي.

يتم سكب الكريمة بالملعقة مع التقليب الجيد لها حتي تندمج في الخليط.

يترك الخليط علي النار الهادئة لنصف ساعة.

حتي يصبح صوص كريمي ومن السهل سكبه علي الحلويات.

يرفع من النار ويوضع في وعاء نظيف. صوص الكراميل والحليب المكثف صوص الكراميل والحليب المكثف مكونات الوصفة:- كوب ونصف من السكر.

كوب ألا ربع من الماء.

نصف كوب من اللبن.

ملعقة ونصف من الزبدة.

ملح خفيف. طريقة التحضير:- يوضع السكر والماء سوياً ويتم التقليب ثم يرفع علي النار ويتم تهدئتها وتغطيته.

يتم رفع الغطاء بعد التأكد من الغليان.

سوف يتغير لون السكر تماماً نقوم بعدها برفعه من النار.

يتم وضع اللبن ويقلب الخليط ثم يرفع علي النار لدقيقتين.

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