ضعيه ربع ساعة وسينبت شعرك بغزارة وسيتوقف تساقط شعرك نهائيا وللابد

تعاني الكثير من السيدات والرجال من تساقط الشعر بكثرة فقد ترجع الأسباب إلى استخدام بعض المواد من مستحضرات العناية، بالشعر التي قد تكون مضره ولا تتناسب مع الشعر مما يؤدي إلى سقوطه وعلى ذلك يمكن استخدام بعض المواد الطبيعية التي تساعد فى علاج تلك المشكلة التي قد يتعرض لها الكثيرين، ومن الممكن أن يتأثر الشعر بالصبغات أو بعض المواد التي تساعد على نعومة الشعر ولكنه تحتوي على نسبة كيماويات ضارة.علاج تساقط الشعر
يمكن علاج الشعر عن طريق استخدام الوصفات الطبيعية التي تجعل الشعر ينبت وتقوية من الجذور، دون الحاجة للذهاب للطبيب واستخدام المركبات الكيمياوية:-
الحلبة
مكونات الوصفة:-
- كوب من الحلبة المطحونة.
- ربع كوب من زيت جوز الهند.
- ملعقتين من زيت الزيتون.
طريقة التحضير:-
- يتم وضع الحلبة المطحونة فى وعاء الوصفات.
- ثم نبدأ بسكب زيت الزيتون على زيت جوز الهند.
- يتم وضعه على النار حتي يغلى تماماً.
- نقوم بسكب الزيت على الحلبة المطحونة.
- يتم وضعها داخل زجاجة وتستخدم يومياً.
يساعد البصل على تقوية بصيلات الشعر من الجذور كما يساهم فى عملية إنبات الشعر لمن يعانون من الصلع أو التساقط المستمر للشعر.
مكونات الوصفة:-
- ملعقة ونصف من زيت الزيتون.
- بصلة متوسطة الحجم.
- ثلاث ملاعق من زيت الألوفيرا.
- ملعقة من جل الصبار.
طريقة التحضير:-
- يتم وضع جل الصبار حتي يصبح سائل تماماً.
- يضاف الزيت عليه مع تهدئه النار.
- يضاف زيت الألوفيرا.
- تبشر البصلة ويتم تصفيه الماء منها ليوضع على الخلطة.
- يتم تنزيل الخليط السابق من النار ليضاف إليه عصير البصل.
- ويتم التقليب حتى يتم تجانس المكونات ويوضع فى زجاجة ليتم استخدامه عند الحاجة.
مكونات الوصفة:-
- موزة.
- ملعقتين من زيت الورد.
- ملعقة من جل الصبار.
- ملعقة من الدقيق.
طريقة التحضير:-
- يتم خلط الموزة ببعض الماء حتي تذوب تماماً.
- يوضع الجل على النار حتي يسيح تماماً.
- يضاف إليه الزيت مع التقليب على النار.
- ننزله حتى يبرد ونضيف الدقيق.
- ندمج جميع المكونات معاً.
- ونضعها فى زجاجة ويمكن استخدامه يومياً لنصف ساعة .
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