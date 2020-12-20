حضري شاورما الدجاج على الطريقة السورية الشهية ولا أروع من كدا

تعتبر الشاورما السوري واحدة من أشهر أنواع الأكلات السريعة التي اشتهرت في الفترة الأخيرة وتحديداً بعد دخول السوريين في مصر والكثير من الدول العربية وممارسة مهنة الابداع في الأكلات، وأصبحت الشاورما السوري من أفضل أنواع الأكلات التي يحبها الجميع وتحديداً الشباب والأطفال، وهي تختلف عن الشاورما العادية لأنها تحضر بلحم الدجاج الشهي والمفيد جداً للجسم، وفي أغلب الأوقات يطلب الأطفال الشاورما السوري لكن الأمهات ترفض خوفاً عليهم من الأكلات خارج المنزلي، وتبحث حالياً عن طريقة عمل الشاورما السوري، لذلك قررنا من خلال موقعنا ثقفني أم نستعرض عليكم طريقة عمل شاورما الدجاج السوري في البيت.

شاورما الدجاج السوري في البيت

من خلال مكونات بسيطة جداً وغير مكلفة وفي دقائق معدودة يمكنك سيدتي تقديم أفضل شاورما الدجاج السوري لعائلتك وستبريهم لأن طعمها لا يختلف عن الجاهزة.

كيلو من شرائح صدور الدجاج.

3 حبات طماطم.

3 حبات فلفل رومي أخضر.

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

4 ملاعق بصل بودر.

ملعقة كبيرة بهارات شاورما.

مقدار ماء.

ربع كوب زيت.

تتبل قطع الدجاج من خلال وضع عصير الليمون والبصل البودر والفلفل والملح والبهارات على الدجاج ثم نضع قطع الدجاج المقطعة شرائح وتغطى وتترك في الثلاجة لمدة ساعة كاملة.

تقطع الطماطم والفلفل الأخضر وتترك جانباً.

نحضر طاسة كبيرة ويوضع بها مقدار الزيت ويترك ليسخن، ثم نضيف قطع الدجاج ونقلبها لمدة خمس دقائق حتى يتغير لونها.

ثم نضيف الطماطم والفلفل الأخضر وتقلب المكونات كلها ونهدي النار حتى ينضح لحم الدجاج في الماء الذي ستنزله الطماطم وتترك لمدة ربع ساعة ثم ترفع من على النار، وتقدم بجانب العيش الشامي والثومية.

المكونات:طريقة التحضير: