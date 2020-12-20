طريقة عمل العيش بالسجق في عشر دقائق بكل سهولة بخلطة لذيذة

طريقة عمل عيش بالسجق في عشر دقائق بكل سهولة بخلطة لذيذة، العيش بالسجق من الأكلات اللذيذة سريعة التحضير والتي يحبها كل أفراد العائلة كبير وصغير ويعتبر العيش بالسجق من أنواع الطعام الشهي الذي يتميز برائحة جميلة ومذاق رائع حيث أن السجق يحتوى على العديد من التوابل التي تضيف إليه طعم مميز، ويعتبر من الأكلات السريعة التي لا تأخذ أكثر من عشر دقائق فى التسوية وسوف نقدم لكم اليوم طريقة عمل العيش بالسجق بأفضل خلطة تجعل طعمه روعة.

طريقة عمل العيش بالسجق

يعتبر العيش بالسجق من الأكلات الشعبية التي تحضر في دقائق بمكونات بسيطة ولا تحتاج لمجهود ويستطيع أن يعملها أي شخص بمنتهى السهولة فقط كل ما عليكم تحضير المكونات ووضعها فى العجين ثم خبزها.

كيلو سجق.

أربعة ثمرات طماطم جامدة.

فلفل أخضر.

زيتون.

جبن موتزاريلا.

بصل مفروم حسب الرغبة.

ملح طعام.

فلفل أسود.

حبة جوزة الطيب.

مكونات العيش بالسجقطريقة تحضير العيش بالسجق

عند تحضير العيش بالسجق يتم تقطيع السجق قطع صغيرة حجم عقلة الأصبع، ويتم تقطيع الطماطم أيضا قطع صغيرة مع مراعاة أن تكون الطماطم ناشفة حتى لا تصفى المياه وتعجن العيش عند النضج، ويتم تقطيع الفلفل الأخضر قطع صغيرة جدا، ولمن يرغب بالبصل يقوم بفرم بصلة صغيرة فى الكبة.

لعمل العيش بالسجق يتم وضع كل المكونات بعد التقطيع فى وعاء عميق ليسهل علينا عجنهم جيدا ويمتزج كل المكونات ثم نضيف الملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب بعد بشرها جيدا ويتم التقليب جيدا ثم نترك هذه الخلطة بالثلاجة لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

نخرج خلطة السجق من الثلاجة ويتم فردها في رغيف من العجين ثم نقوم بوضع الزيتون ويتم رش الجبن الموتزاريلا على الرغيف ثم نقوم بتقفيل العجين جيدا بواسطة رغيف عجين أخر ومن الممكن أن يتم التقفيل بواسطة شوكة لجعل شكل رغيف العيش بالسجق جميل، ونقوم بعمل ثقوب صغيرة حتى نخرج الهواء منه، ونقوم برش العجين بعد التقفيل برشة صغيرة من الماء حتى لا يجف العيش بعد النضج، ونقوم بإدخال العيش بالسجق في الفرن لمدة عشر دقائق حت تمام النضج.