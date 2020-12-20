فوائد وأضرار رجيم الكيتو دايت … اعرف كل التفاصيل

فوائد وأضرار رجيم الكيتو، الكيتو هو عبارة عن نظام من الأنظمة الغذائية التي يتم اتباعها لفقدان الوزن، وهذا النظام له العديد من الفوائد وأيضاً له العديد من الأضرار، حيث أن نظام الكيتو يعتمد وبشكل أساسي علي أن يتم التقليل من تناول الكربوهيدرات التي يصل في بعض الأحيان إلي منعها، واستبدال أي كربوهيدرات بالدهون الصحية والبروتينات، ويُذكر أن الكربوهيدرات في عبارة عن النشويات والسكريات، ومن هنا نجد أن هناك العديد من الأشخاص الذين يكثرون من التساؤل والبحث للتعرف علي فوائد وأضرار رجيم الكيتو، وعليه فأننا ومن خلال موقعنا سوف نوضح لكم متابعينا الكرام العديد من فوائد والعديد من أضرار اتباع نظام الكيتو دايت كما يسرنا أن نقدم لكم حاسبة موقعنا والتي تمكنكم من حساب الوزن المثالي لكم من الرابط التالي حاسبة الوزن المثالي.

فوائد رجيم الكيتو

نظام رجيم الكيتو له العديد من الفوائد، نفصلها لكم فيما يلي:

خسارة وإنقاص الوزن.

زيادة القدرة علي تحمل الجسد، بعد مرور أسبوع علي إتباع النظام، فيكون الجسد قد أصبح لديه قدرة علي تحمل عدم حصوله علي النشويات والسكريات.

يُقلل من الإصابة باضطرابات في النوم.

يُقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر أي فقدان الذاكرة.

يُقلل من خطر الإصابة باركنسون.

يعمل علي التحسين من أداء وظائف المخ.

في حالة إجراء أي جراحة علي المخ فأنه يساعد علي شفاء الجرح سريعاً.

يُقلل من خطر الإصابة بارتجاج في المخ.

يعمل نظام الكيتو علي اكساب الشخص زيادة في التركيز.

يعمل علي تغذية الدماغ.

يعمل علي التقليل من خطر الإصابة بنوبات الصرع.

يمنع الإصابة بمرض السرطان.

يساعد الكيتو علي التقليل من حب الشباب.

يحسن من نسبة الكولستيرول في الدم.

يعمل علي تقوية القلب وتحسين وظائفه.

يعمل علي التقليل من آلام المعدة.

قد يؤدي إلي الإصابة بتآكل في العظام.

الإصابة بالجفاف.

الإصابة بحدوث تشنجات في الساقين أو أحد الساقين.

الإصابة بالإمساك.

الشعور بالقلق المستمر بدون سبب.

الشعور بالإرهاق المستمر بدون سبب.

الإصابة بتكون حصي علي الكلي.

المعاناه من أن الفم يكون ذات رائحة كريهه باستمرار.

الشعور بالجوع بشكل سريع.

الشعور بالصداع بشكل مستمر بسبب عدم تناول أي سكريات.

الشعور بالغثيان.

الرغبة المستمرة في التقيؤ.

قد يسبب للسيدات في بعض الأحيان تأخر في الدورة الشهرية.

أضرار رجيم الكيتو