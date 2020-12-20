3 ملاعق من المكون ده على الشامبو لتطوه شعرك وشعر بنتك بغزارة وينبت الفراغات

وصفة الصبار مع الشامبو لمنع تساقط الشعر ، يعتبر تساقط الشعر من أكثر المشكلات التي تواجه السيدات والرجال وقد تبحث الكثير من السيدات على الوصفات التي تعالج مشكلة تساقط الشعر لذلك سوف نقدم لكم الآن طريقة رائعه لحل مشكلة الشعر نهائياً . وصفة الصبار مع الشامبو لمنع تساقط الشعر نحضر وعاء ونخلط به 3 ملاعق كبيرة من هلام الصبار ونضيف إليه كوب واحد من الشامبو الذي تستخدمينه .

ينصح باستخدام الشامبو الخالي من أي مواد كيميائية لان الشامبو الذي يحتوي على المواد الكيميائية يضر الشعر أو نستخدم شامبو الأطفال .

نخلط المكونات مع بعض جيداً ، ثم نوزعه على الشعر كله من الجذور حتى الأطراف ثم ندلك الشعر في حركات دائرية لتحفيز فروة الرأس وتستفيد من الوصفة .

نترك الوصفة على الشعر لمدة ساعه أو أكثر وسوف تلاحظين الفرق فى تكثيف وتطويل الشعر .

ينصح بتكرار هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع للحصول على أفضل نتيجة في منع تساقط الشعر وإنباته .

الكثير منا يعلم أن الصبار مكون أساسي وطبيعي في معظم مستحضرات التجميل وخاصة العناية بتساقط الشعر لأنه يعمل على نمو الشعر بطريقة طبيعية وفعالة . وصفة الصبار مع الشامبو لمنع تساقط الشعر أهمية وفوائد الصبار للشعر الخفيف الصبار مفيد جداً في تقوية الشعر الخفيف لأنه يحتوي على الفيتامينات والمعادن التي تغذي الشعر .

يحمى الصبار الشعر من التقصف ويحميه من التساقط .

الصبار مفيد جداً في التخلص من قشرة الشعر التي تكون سبب أساسي في تساقط الشعر .

يحتوي الصبار على أنزيمات التي لها دور كبير في التخلص من الجلد الميت الموجود في فروة الرأس .

يقضي الصبار تماماً على التهابات فروة الرأس التي قد تؤثر على الشعر وتكون سبب في تساقط الشعر .

الصبار هام جداً في الحفاظ على نسبة الحموضة الموجودة في فروة الرأس التي تعمل على إنبات الشعر وزيادة تكثيفه . أهمية وفوائد الصبار للشعر الخفيف

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