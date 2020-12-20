طريقة عمل شوربة العدس السورية في المنزل بالخطوات على الطريقة الأصلية

طريقة عمل شوربة العدس السورية , قد تَكون اسم الأكلة واحد ولكنه يَتم تحضيره بطرق مختلفة في كل بَلد، مثل شوربة العدس، التي تَتميز بطعمها الشهي واللذيذ، برائحتها النفاذة، التي تَجعل الجميع يَتشوق على تَناولها، وفي خلال السطور القادمة سَنُقدم لكي طريقة عمل شوربة العدس السورية، والحلبية، لتُقدميها لأفراد أسرتك بطُرق مختلفة. طريقة عمل شوربة العدس السورية طريقة عمل شوربة العدس السورية لإعداد تلك الوصفة لابد من تحضير المكونات التالية:- المكونات كوب من العدس الأصفر.

ثمرة من البصل (مُقطع شرائح).

نصف كوب من الأرز.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

مُكعب مرقة دجاج.

ملح.

2 كوب ماء. طريقة التَحضير قومي بنقع العدس في الماء لمدة ساعة.

صفي العدس من الماء جيدًا.

ضعي العدس + الأرز في وعاء به ماء على نار هادئة حتى يُصبح ناضج.

أضيفي الكمون والملح في وعاء.

حمري البصل مع الزيت حتى يُصبح لونه ذهبي ثم ضعي مرقة الدجاج.

ضعي البصل على خليط العدس.

اتركي الوعاء على النار حتى تَنضج كل المكونات ثم اخفقي بالخلاط الكهربائي.

اسكبي المكونات مرة أخرى في الوعاء وضعيه على النار حتى يُصبح ساخن ثم قدميها في طبق التقديم. طريقة التَحضير طريقة تحضير شوربة العدس الحلبية طريقة تحضير شوربة العدس الحلبية أما عن وصفة شوربة العدس الحلبية فلها مجموعة من المكونات تتمثل في الآتي:- المكونات 8 كوب من مرق الدجاج.

150 جم بصل مفروم ناعم.

450 جم عدس أصفر.

150 جم زيت زيتون.

9 فصوص ثوم مهروس ناعم.

نصف كوب عصير ليمون.

ثمرتين فلفل حار أحمر، أو شطة حمراء.

ملعقة كبيرة كمون ناعم.

ملح.

خبز عربي محمص. طريقة التحضير اغسلي العدس بالماء البارد جيدًا ثم صفيه من الشوائب.

في وعاء عميق ضعي نصف كمية الزيت ثم ضعي البصل وحمريه مع الملح.

اضيفي نصف كمية الكمون مع العدس وحركي قليلًا.

اضيفي مرقة الدجاج + الفلفل الأحمر واتركي كل المكونات على نار هادئة حتى تٌصبح ناضجة.

اهرسي الفلفل الأحمر ثم ضعيه مع الكمية المتبقية من زيت الزيتون في وعاء على النار.

أضيفي الثوم حتى يُصبح مُحمص، ويُمكن إزالته ووضع الزيت فقط مع العدس.

اسكبي الكمون وعصير الليمون مع العدس وامزجي جيدًا مرة أخرى ويُمكن تَذوقه لضبط الطعم حسب الرغبة.

عند التقديم قدميها مع الخبز العربي المحمص. طريقة التحضير

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