3 ملاعق على الشامبو تطول الشعر بجنون وتمنع تساقطه نهائياً وصفة خطيرة

وصفة ورق السدر لعلاج تساقط الشعر ، قد تعانى الكثير من السيدات بسبب تساقط الشعر وعدم إنباته من جديد وذلك لأنها قد تستخدم شامبوهات وكريمات تحتوى على مواد كيميائية قد تضر بالشعر و تضعف بصيلات الشعر ولحل كل هذه المشكلة سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة فعالة في حل مشكلة تساقط الشعر .

وصفة ورق السدر لعلاج تساقط الشعر

هذه الوصفة فعاله جداً في علاج تساقط الشعر لان مسحوق السدر يعمل على تعزيز نمو الشعر ويمنع تساقطه ويعطيه القوة واللمعان .

عبوة من شامبو الأطفال بحجم 750 مللتر أو أي نوع شامبو أخر خالي من المواد الكيميائية .

4 ملاعق كبيرة من ورق السدر المطحون ناعم جداً .

2 ملعقة كبيرة من زيت السمسم .

نحضر برطمان أو زجاجة محكمة الغلق ونخلط به ورق السدر مع زيت السمسم والشامبو ونقلبهم جيداً .

ثم نحتفظ بهذه الزجاجة لمدة أسبوع في مكان معتم ، حتى تتفاعل جميع المكونات مع بعضها .

بعد ذلك نحضر قماش شاش ونقوم بتصفية الوصفة جيداً حتي نتخلص من أي شوائب موجودة به .

ثم نعيد الشامبو إلى العبوة مرة أخرى .

ونستخدم هذه الوصفة في الاستحمام وسوف تلاحظين الفرق في تطويل وتكثيف الشعر وإنباته .

مكونات وصفة السدر مع الشامبوطريقة استخدام وتحضير وصفة ورق السدر للشعر المتساقط

ملحوظة : أهمية زيت السمسم في هذه الوصفة لترطيب الشعر ومنع حدوث جفاف للشعر .

ورق السدر يعمل على تأخير ظهور الشعر الأبيض .

يقضى ورق السدر نهائياً على قشرة الشعر .

تعمل ورق السدر على ترطيب فروة الرأس وتقوية بصيلات الشعر .

تعمل ورق السدر على تغذية الشعر وبالتالي يمنع تساقط الشعر ويعمل على إنباته من جديد .

. ورق السدر مفيد في تقوية بصيلات الشعر التالف ويزيد من نمو الشعر .

أهمية وفوائد ورق السدر للشعر