3 ملاعق على الشامبو تطول الشعر بجنون وتمنع تساقطه نهائياً وصفة خطيرة

وصفة ورق السدر لعلاج تساقط الشعر ، قد تعانى الكثير من السيدات بسبب تساقط الشعر وعدم إنباته من جديد وذلك لأنها قد تستخدم شامبوهات وكريمات تحتوى على مواد كيميائية قد تضر بالشعر و تضعف بصيلات الشعر ولحل كل هذه المشكلة سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة فعالة في حل مشكلة تساقط الشعر .
وصفة ورق السدر لعلاج تساقط الشعر
هذه الوصفة فعاله جداً في علاج تساقط الشعر لان مسحوق السدر يعمل على تعزيز نمو الشعر ويمنع تساقطه ويعطيه القوة واللمعان .مكونات وصفة السدر مع الشامبو
- عبوة من شامبو الأطفال بحجم 750 مللتر أو أي نوع شامبو أخر خالي من المواد الكيميائية .
- 4 ملاعق كبيرة من ورق السدر المطحون ناعم جداً .
- 2 ملعقة كبيرة من زيت السمسم .
- نحضر برطمان أو زجاجة محكمة الغلق ونخلط به ورق السدر مع زيت السمسم والشامبو ونقلبهم جيداً .
- ثم نحتفظ بهذه الزجاجة لمدة أسبوع في مكان معتم ، حتى تتفاعل جميع المكونات مع بعضها .
- بعد ذلك نحضر قماش شاش ونقوم بتصفية الوصفة جيداً حتي نتخلص من أي شوائب موجودة به .
- ثم نعيد الشامبو إلى العبوة مرة أخرى .
- ونستخدم هذه الوصفة في الاستحمام وسوف تلاحظين الفرق في تطويل وتكثيف الشعر وإنباته .
ملحوظة : أهمية زيت السمسم في هذه الوصفة لترطيب الشعر ومنع حدوث جفاف للشعر .
أهمية وفوائد ورق السدر للشعر
- ورق السدر يعمل على تأخير ظهور الشعر الأبيض .
- يقضى ورق السدر نهائياً على قشرة الشعر .
- تعمل ورق السدر على ترطيب فروة الرأس وتقوية بصيلات الشعر .
- تعمل ورق السدر على تغذية الشعر وبالتالي يمنع تساقط الشعر ويعمل على إنباته من جديد .
- ورق السدر مفيد في تقوية بصيلات الشعر التالف ويزيد من نمو الشعر .
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