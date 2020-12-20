وصفة الصبار لتطويل وتكثيف الشعر ، من المعروف أن الجل الموجود داخل الصبار قد يحتوي على الكثير من المعادن والفيتامينات والأنزيمات المفيدة في منع تساقط الشعر كما أن الصبار يعمل على تغذية الشعر وتقوية بصيلات الشعر ، كما أن جل الصبار فعال جداً في علاج مشكلة الشعر الخشن والتخلص نهائياً من القشرة . وصفة زيت الخروع وجل الصبار لتطويل الشعر وتكثيفه . نحضر وعاء ونخلط به 3 ملاعق كبيرة من زيت الخروع ونضيف اليهم 3 ملاعق كبيرة من جل الصبار .

ونقلبهم جيداً حتى يصبح خليط كريمي ، يجب غسل الشعر جيداً قبل وضع هذه الوصفة حتي نتخلص نهائياً من أي كريمات أو زيوت في فروة الرأس .

نقوم بتوزيع الوصفة على الشعر كله من الجذور حتى الأطراف، ثم نغطي الشعر بكيس مخصص للشعر لمدة يوم كامل .

ثم نغسل الشعر بالماء الفاتر وأي شامبو خالي من أي مواد كيميائية لأنها تضر الشعر جداً ، وسوف تلاحظين الفرق في تطويل و إنبات الشعر وتكثيفه .

. وينصح بتكرار هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع لمدة ثلاثة أشهر للحصول على النتيجة المطلوبة في تطويل الشعر .

جل الصبار مع زيت الخروع لهم قدرة كبيرة في حل جميع مشاكل الشعر كلها لأنهم يحتوى على الفيتامينات والمعادن التي تغذي الشعر . وصفة الصبار مع العسل لتطويل الشعر أولاً نضر وعاء ونخلط به 3 ملاعق كبيرة من جل الصبار ونضيف إليه 3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند ونضيف ملعقة كبيرة من العسل ونقلب جميع المكونات مع بعضها جيداً حتى نحصل على خليط متجانس .

نغسل الشعر ونتخلص من كل الزيوت والكريمات الموجودة في الشعر قبل وضع الوصفة .

نقوم بتوزيع الوصفة على الشعر كله من الجذور حتى الأطراف حتى نغطي الشعر كله بهذه الوصفة .

نغطي الشعر بكيس مخصص للشعر ونتركه على الشعر لمدة 4-5 ساعات .

ثم نغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو وسوف تلاحظين الفرق في تطويل وكثافة الشعر .

. ينصح بتكرار هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع لمدة 4 أشهر وسوف تلاحظين الفرق في تطويل وإنبات الشعر . وصفة زيت الخروع وجل الصبار لتطويل الشعر وتكثيفه .وصفة الصبار مع العسل لتطويل الشعر

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نقط فقط قبل النوم لإطالة الشعر وتكثيفه للضعف تطويل الشعر القصير والقضاء على شيب الشعر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.