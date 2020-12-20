وصفة العسل والكركم لتبييض البشرة في يومين والحصول على نتائج من أول استخدام

بسبب كثرة الإعلانات لتفتيح البشرة أصبح البعض لا يصدق أي منتج أو وصفة أو دواء لتفتيح البشرة حيث تكثر الوصفات والمنتجات، ولكن يختلف الاعتقاد عندما ينصح ويشرف أطباء العلاج الطبيعي على تلك الوصفة، إليك أقوي الوصفات الطبيعية والسحرية لتفتيح البشرة نقدمها في هذا المقال، يبحث الكثير من الفتيات على وصفات لتفتيح البشرة وجعلها خالية من التصبغات والعيوب ومن أقوى أهم تلك الوصفات وصفة العسل والخيار لتفتيح البشرة.وصفة العسل لتفتيح البشرة وتنعيمها
لا يضمن البعض من الفتيات صحة أن الوصفات الطبيعية فعالة والبعض الآخر يصب اعتماده عليها في كل الأمور خاصته، ولكن بعد تجريب واستخدام تلك الوصفة سيتم تغيير كل معتقداتك و ستلجأ إلى الوصفات الطبيعية في أدق تفاصيل جسدك البشرة البيضاء يُصعب الحصول عليها خاصةً في ظل التعرض إلي الشمس يومياً صحيح أن وسائل التجميل تسهل ذلك لكنها حلول مؤقتة، إليك أقوي وصفة سحرية لتفتيح البشرة ونقائها الوصفات الطبيعية أكثر تفاعلاً مع البشرة فهي غنية بالفيتامينات والأكسدة المهمة والتي تحتاجها البشرة.
مكونات الوصفة:
- كمية كافية من الخيار المبشور.
- كمية مناسبة من العسل.
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
طريقة التحضير:
- تخلط المكونات معاً بشكل جيد.
- ثم يوضع الخليط على البشرة لمدة 20 دقيقة ويغسل بالماء البارد.
- يتم تكرار الوصفة يومياً.
وأيضاً أثبتت البحوثات أن الكركم يعمل على تفتيح البشرة فهو يحتوي على مواد مضادّة للبكتيريا ومضادّة للاكسدة مما يساعد على تنظيف وتفتيح البشرة وجعلها نقية وصافية وتتمثل الوصفة في.
المكونات :
- ملعقتين من مسحوق الكركم.
- ملعقتين من كريمة الحليب.
طريقة التحضير :
- مزج المكونات معاً بشكل جيد حتى تصبح متماسكة.
- يُوضع الخليط على البشرة ويترك عليها حتى تجف ثم يغسل بالماء البارد.
- يتم تكرار الوصفة يومياً للحصول على نتائج سريعة.
- هذه الوصفات قد تم اثبات فاعليتها بالفعل من قبل الكثير أي يجب عليك القيام بأمان وطمأنينة.
- إضافة إلي أنها تتناسب مع جميع أنواع البشرة سواء الحساسة أو الجافة أو الدهنية أو المختلطة لذلك لا يمكنك القلق بشأن الخوف من الالتهابات أو ما شابة، ويجب عليك شرب ثلاث لتر ماء في اليوم الواحد أو أكثر حيث يعمل الماء على تفتيح الجلد.
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