دراسة: ماهي فوائد الجوز لصحة النساء

الجوز أحد أبرز أنواع المكسرات التي ينصح به الأطباء و واختصاصيو التغذية بإدخال ضمن النظام الغذائي اليومي بمقدار قبضة يد، وذلك لفوائده الصحية المتعددة، وبسبب احتوائه على نسبة عالية من الدهون الصحية ومضادات الأكسدة، والفيتامينات، والأحماض الدهنية، إلا أن دراسة جديدة خصت النساء بالفوائد من تناول الجوز وهي:

الجوز وصحة النساء:

كشفت دراسة حديثة، نشرت مؤخرا في مجلة "أبحاث الشيخوخة"، أن تناول حفنة من الجوز أسبوعيا تمنح المرأة، بشكل خاص، صحة أفضل وتطيل عمرها.

ووفقا للدراسة، وجد العلماء أن النساء، في أواخر الخمسينات وأوائل الستينيات من العمر، اللواتي تناولن حصتين من "الجوز" على الأقل يوميا، كنّ أكثر ميلا للمحافظة على صحة عقلية وجسدية أفضل.

وأشارت الدراسة إلى أن هذه المجموعة تمتعت بصحة عقلية سليمة، ولم تتعرض لأمراض أو مشاكل جسدية كبيرة بعد بلوغهم سن 65 عاما، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذي صن" البريطانية.

استخدم الباحثون بيانات حوالي 34 ألف امرأة شاركن في "دراسة صحة التمريض" في الولايات المتحدة خلال الفترة الممتدة من 1998 إلى 2002.

يشار إلى أن دراسات صحة التمريض أو الممرضات في الولايات المتحدة، دوت الخليج مجموعة من الدراسات على مدى سنوات طويلة، وتشمل مئات الألوف من النساء، وتهدف إجمالا إلى تأريخ صحة النساء، وتغطي آثار التعرض للتدخين وتناول وسائل منع الحمل عن طريق الفم ومعاقرة الكحوليات والأنظمة الغذائية على مخاطر الإصابة بالأمراض وغيرها عند النساء.

ووفقا للدراسة الأخيرة، كان حوالي 16 في المائة من النساء كبار السن اللواتي يتمتعن بصحة جيدة، وتمتعت النساء اللواتي تناولن الجوز بفرص أكبر للانضمام إلى هذه المجموعة.