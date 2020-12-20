- 1/2
- 2/2
الكيكة بدون بيض تعد من أجمل أنواع الكيك المفضلة لدي الكثير من الكبار والصغار، خاصة الذين لا يحبون تناول البيض في جميع الأكلات والحلويات، لأنها تتميز بطعم ورائحة لا يوجد مثلها، ولكن بعض النساء لا يعرفون تحضير هذا الكيك، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل الكيكة بدون بيض.طريقة عمل الكيكة بدون بيض
تعتبر مكونات الكيكة بدون بيض سهلة وبسيطة، وسوف نذكر إليكم من خلال السطور الآتية بالتفاصيل عن مكوناتها وخطوات تحضيرها.مكونات الكيكة بدون بيض
- نصف كيلو من دقيق الحلويات.
- 150 جرام حليب مكثف.
- كأس كبير من الماء.
- 100 جرام من الزبدة السائلة.
- 4 ملاعق صغيرة من الخل.
- 4 ملاعق صغيرة من الفانيلا.
- 4 ملاعق صغيرة من السكر.
- ملعقة كبيرة بيكنج باودر.
- نصف ملعقة كبيرة بيكربونات الصودا.
- رشة من الملح.
- امزجي الملح مع مقدار الدقيق، وبيكربونات الصودا، والسكر، وبيكنج الباودر جيدا في وعاء متوسط الحجم.
- ضيفي الفانيلا والخل، ومقدار الزبدة،والماء، والحليب المكثف إلى خليط الدقيق، ثم اخلطي جميع المكونات مع بعضها البعض، حتى يتكون خليط متجانس.
- احضري قالب خاص بالكيك، ثم ادهنيه بقليل من السمن، ثم اسكبي الخليط بالقالب.
- ضعي القالب داخل الفرن على درجة حرارة منخفضة، ثم اتركيها لمدة نصف ساعة، حتى تنضج الكيك بدون البيض تماما.
- قومي بتقطيع الكيك حسب الرغبة قبل التقديم مباشرة.
- Xإقرأ أيضاً: اعملي عجينة السمبوسة بطريقة سهلة وبمكونات موجودة في كل بيت
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اعملي الكيكة بدون بيض في 5 دقائق وقولي وداعا لزفارة البيض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.