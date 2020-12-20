اعملي الكيكة بدون بيض في 5 دقائق وقولي وداعا لزفارة البيض

الكيكة بدون بيض تعد من أجمل أنواع الكيك المفضلة لدي الكثير من الكبار والصغار، خاصة الذين لا يحبون تناول البيض في جميع الأكلات والحلويات، لأنها تتميز بطعم ورائحة لا يوجد مثلها، ولكن بعض النساء لا يعرفون تحضير هذا الكيك، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل الكيكة بدون بيض.

طريقة عمل الكيكة بدون بيض

تعتبر مكونات الكيكة بدون بيض سهلة وبسيطة، وسوف نذكر إليكم من خلال السطور الآتية بالتفاصيل عن مكوناتها وخطوات تحضيرها.

نصف كيلو من دقيق الحلويات.

150 جرام حليب مكثف.

كأس كبير من الماء.

100 جرام من الزبدة السائلة.

4 ملاعق صغيرة من الخل.

4 ملاعق صغيرة من الفانيلا.

4 ملاعق صغيرة من السكر.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

نصف ملعقة كبيرة بيكربونات الصودا.

رشة من الملح.

امزجي الملح مع مقدار الدقيق، وبيكربونات الصودا، والسكر، وبيكنج الباودر جيدا في وعاء متوسط الحجم. ضيفي الفانيلا والخل، ومقدار الزبدة،والماء، والحليب المكثف إلى خليط الدقيق، ثم اخلطي جميع المكونات مع بعضها البعض، حتى يتكون خليط متجانس. احضري قالب خاص بالكيك، ثم ادهنيه بقليل من السمن، ثم اسكبي الخليط بالقالب. ضعي القالب داخل الفرن على درجة حرارة منخفضة، ثم اتركيها لمدة نصف ساعة، حتى تنضج الكيك بدون البيض تماما. قومي بتقطيع الكيك حسب الرغبة قبل التقديم مباشرة.

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مكونات الكيكة بدون بيضخطوات تحضير الكيكة بدون بيض