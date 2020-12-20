اعملي شاورما الدجاج السورية على أصولها والطعم والريحة تحففففة

شاورما الدجاج السورية تعتبر من أشهر الأطباق في المطابخ السورية، وقد أصبحت الآن من أشهر الأطباق في دول العالم، لأن هذه الأكلة تتميز بمذاق شعب ورائحة قوية، ولكن بعض الأشخاص لا يعرفون سر وصفة تلك الوصفة السورية، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل شاورما الدجاج السورية. طريقة عمل شاورما الدجاج السورية طريقة عمل شاورما الدجاج السورية مكونات شاورما الدجاج السورية 1000 جرام من شرائح صدور الدجاج.

ربع كيلو من الطماطم.

ربع كيلو من الفلفل الرومي.

كوب إلا ربع من الماء.

ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

نصف ملعقة كبيرة فلفل أسود.

6 ملاعق صغيرة بهارات شاورما.

6 ملاعق صغيرة من الخل.

50 جرام عصير ليمون.

4 ملاعق صغيرة من البصل المجفف.

ربع كوب كبير من زيت الذرة. مكونات شاورما الدجاج السورية مكونات حشو الشاورما 10 أرغف من خبز الصاج.

نصف كوب كبير من الثومية أو المايونيز.

نصف كوب كبير من الخيار المخلل مقطع شرائح طويلة.

كمية مناسبة من البطاطس المقلية. طريقة تحضير شاورما الدجاج السورية قومي بوضع شرائح الدجاج الرفيعة في وعاء به كوب صغير من الخل وقليل من الدقيق والملح،وعصير ليمون، ثم اتركيها لمدة ربع ساعة، ثم اغسلي الشرائح جيدا بالماء. قومي بإزالة شرائح الدجاج من الماء. قطعي مقدار الطماطم إلى شرائح رفيعة، ثم قطعي الفلفل الرومي أيضا. اسكبي مقدار الماء في وعاء مناسب لطهي الشاورما، ثم ضيفي إليه الخل، والبصل المجفف، والبهارات، والفلفل، والملح،ثم اخلطيهم جيدا حتى يتكون خليط متجانس. ضعي شرائح الدجاج في الخليط السابق، ثم ضعي الخليط داخل الثلاجة بعد تغطيته لمدة 180 ساعة. ضعي مقدار زيت الذرة في وعاء حراري، ثم ضعي الوعاء على نار متوسطة، ثم اتركيه حتى يسخن. وزعي قطع الدجاج في الوعاء، ثم اتركيها لمدة خمس دقائق على نار هادئة. اسكبي باقي المكونات فوق شرائح الدجاج ، ثم اتركيها حتى تنضج تماما. طريقة حشو الشاورما افردي خبز الصاج، ضعي ملعقة كبير من الثومية أو المايونيز وافرديها. وزعي القليل من أصابع البطاطس المحمرة والخيار المخلل. في النهاية افردي شاورما الدجاج، قومي بلف خبز الصاج على شكل أسطوانة. طريقة تحضير شاورما الدجاج السوريةطريقة حشو الشاورما

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