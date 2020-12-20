وصفة بديلة الكيراتين والبروتين لتنعيم الشعر وفرده بمنتجات طبيعية 100%

وصفة بديلة عن الكيراتين تساعد في ترطيب الشعر والعناية بالشعر الجاف، تعتبر هذه الوصفة بديله عن البروتين والكيراتين في ترطيب الشعر، نعتمد في هذه الوصفة علي مكون رئيسي وهو صفار البيض وذلك لما يحتوي عليه من نسبة كبيرة من البروتين والدهون وكما نعلم جميعا فوائد البروتين للشعر فهو عامل أساسي ليصبح لديك شعر ناعم ورطب وتتخلصي من الشعر الجاف والخشن.

صفار بيضه متوسطة الحجم.

ثلاث ملاعق من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.

عسل نحل.

مكونات وصفة صفار البيضطريقه تحضير وصفة البيض للشعر

نضع صفار بيضه في إناء نظيف ثم نضع القليل من عسل النحل ونضيف عليهم زيت الزيتون أو يمكن استبدال زيت الزيتون بزيت جوز الهند ويمكن تخفيف الخليط بالقليل من الماء حتى نمنع تحجر الخليط علي الشعر ثم نحضر فرشة الصبغة لتوزيع الخليط علي الشعر ويمكن تكرار الوصفة مرة كل أسبوع أو عشرة أيام وبذلك سوف يتشبع الشعر بالبروتين الطبيعي وسوف تظهر نتائج مبهرة علي شعرك مع المواظبة على وصفة صفار البيض الرائعة.

فوائد صفار البيض للشعر

يحتوي صفار البيض علي كمية كبيرة جدا من الفيتامينات والبروتينات والدهون فهو يحتوي على فيتامين أ، ب واللوتين كما يحتوي على نسبة 70% من البروتين الذي يقوم بتقوية وصيانة الشعر وحمايته من تكسر الكيراتين الموجود داخل الشعرة وذلك عن طريق معالجته من عوامل الضرر المسببة لتكسر الكيراتين داخل الشعر مثل الأتربة وأشعة الشمس الضارة واستخدام الشامبوهات والمواد الكيميائية الضارة بالشعر، يقوم البروتين الموجود داخل صفار البيض بتقوية الشعر ويضيف للشعر مرونة ولمعان نتيجة الدهون الموجودة بداخله فهي تغطي الشعر بطبقة لامعه جميلة كما يقوم اللوتين الموجود داخل البيض بتغطية الشعرة وإعطائها طبقه حماية تساعد على تقويتها، ويحتوي أيضا على البيوتين الذي يقوم بتغذية الشعر من الجذور ويغذي فروة الرأس ويساعد على نمو شعر صحي من الجذور ويمكن تكرار هذه الوصفة أسبوعيا.