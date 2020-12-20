حضري طبق الدجاج بالكاري الهندي بكل سهولة وفي إناء واحد

الدجاج بالكاري الهندي من أشهى وصفات الدجاج التي يمكن تناولها في أي وقت وبأشكال مختلفة، حيث يمكن أن تقدم مع الباستا أو الأرز أو الخبز الطازج، وتتميز وصفة الدجاج بالكاري الهندي بسهولة تحضيرها حيث تحضر كل المكونات في إناء واحد، ويتميز المطبخ الهندي بجمال أكلاته وتميز رائحة التوابل المستخدمة بها، فمن أشهر هذه التوابل هو الكاري الأصفر فهو يعطي مذاق ولون رائع، ويتميز الدجاج بسهولة طهيه وإمكانية استخدامه بأشكال مختلفة فهو من أكثر أنواع اللحوم المستهلكة حول العالم، فهو يحتوي على نسبة عالية من البروتين الحيواني المهم لجسم الإنسان وبناء العضلات ونسبة قليلة من الدهون، ويحتوي أيضا على فيتامين ب وهو من أهم الفيتامينات التي تساعد على تقوية الأعصاب وتحسين صحة الجلد، والآن سوف نري طريقة تحضير طبق الدجاج بالكاري الرائع.

• ملعقة كبيرة من الزبدة.

• ٥ فصوص ثوم مفروم.

• ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

• ٢ صدور دجاج مقطعة مكعبات.

• ١ حبة بصل كبيرة مفرومة.

• ملعقة صغيرة من الكركم.

• ملعقة كبيرة من الكاري.

• ١/٢ ملعقة من الفلفل الأسود.

• ١/٢ ملعقة من الكسرة الجافة.

• كسبره مفرومة.

• ٣ حبة طماطم مبشورة.

• ٢ ملعقة كبيرة من صلصلة الطماطم.

• كوب من كريمة الطهي.

طريقة تحضير الدجاج بالكاري الهندي

• نقوم بوضع البصلة المفرومة مع الزبدة في حلة واحدة ونضيف أيضا الثوم المفروم ونقوم بتقليبهم حتى يتغير لونهم ثم نضيف الزنجبيل المفروم.

• نضع مكعبات الدجاج ونستمر بالتقليب حتى يتغير لونهم ثم نضع التوابل الكركم والكاري والفلفل الأسود والكسبرة الجافة، ثم نضيف الطماطم المبشورة وصلصة الطماطم وكوب من الكسبرة المفرومة ونقلب هذا الخليط جيدا، ثم نضيف كوب من كريمة الطهي التي تعطي مذاق مميز وقوام كريمي رائع.

• نضع كوب من الماء الساخن ونترك الدجاج بالكاري الهندي لينضج ويصبح جاهزا، ويمكن تقديمه مع أي نوع من أنواع الباستا أو مع الأرز أو الخبز الطازج فيعتبر الدجاج بالكاري من أشهي وصفات الدجاج.