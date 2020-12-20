خبز الحليب الهش والخفيف بالعجينة اليابانية السحرية سهله وسريعه بالخطوات

خبز الحليب الهش والخفيف بالعجينة اليابانية السحرية يعتبر خبز الحليب من الوصفات السهلة والمغذية التي تسعى الكثير من الأمهات إلى معرفتها، حيث أنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، بالإضافة إلى أنه خفيف على المعدة وقليل الدسم، ويمكن عمله من خلال إتباع خطوات بسيطة وسريعة. طريقة عمل خبز الحليب كوب من الحليب.

ملعقتين صغيرتين من الخميرة الجافة.

نصف كوب من السكر الناعم.

ثلاث ملاعق من الحليب الجاف.

بيضة واحدة.

ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

نصف كوب من الزبدة السائلة.

طريقة التحضير:-

نحضر وعاء ونضع به الحليب والسكر والخميرة والحليب الجاف ونخلطهم معًا جيدًا.

ثم نقوم بإضافة البيض ونخفق لمدة دقائق باستخدام المضرب اليدوي.

ثم نضع الدقيق ونبدأ في العجن بشكل جيد إلى أن نحصل على عجينة، ثم نقوم بإضافة الزبدة ونستمر في العجن، ونغطي العجينة ونتركها مغطاه لمدة لا تقل عن ساعة.

ثم نشكل العجينة على شكل رول ونقسمها بالحجم الذي نرغب به.

ثم نقوم بفرد كل العجين على هيئة اسطوانة، ثم نحضر صينية فرن ونضع عليها ورق زبدة ونرص بها العجين.

ثم نغطيها ونتركها حوالي ساعة إلا ربع، ثم ندهنها باستخدام خليط من الحليب والبيض، وندخلها فرن ساخن مسبقًا بحرارة 180 درجة لمدة ربع ساعة تقريبًا. طريقة اخري لعمل خبز الحليب بالعجينة اليابانية كوبين من الدقيق.

نصف كوب من الماء الدافئ.

بيضة واحدة.

ثلاث ملاعق صغيرة من الحليب الجاف.

ملعقة وربع من الزبدة السائلة.

ملعقتين صغيرتين سكر.

نصف ملعقة كبيرة ماء ورد.

نصف ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة.

رشة ملح. للوجه:- بيضة مخفوقة مع ملعقة فانيليا. طريقة التحضير طريقة اخري سهلة لعمل خبز الحليب بالعجينة اليابانية احضري وعاء وضعي به الدقيق، ثم قومي بإضافة الملح والحليب والبيض واخلطيهم معًا جيدًا.

احضري وعاء وضعي به الدقيق، ثم قومي بإضافة الملح والحليب والبيض واخلطيهم معًا جيدًا. ثم احضري وعاء آخر وضعي به السكر والخميرة وماء الورد والزبدة، ثم ضعي الماء الدافئ على المكونات واخلطيهم بسرعة إلى أن يصبح الخليط متجانس، ثم اتركيه قليلاً

. ثم قومي بإضافة خليط الخميرة إلى الدقيق واعجني جيدًا إلى أن تصبح العجينة متماسكة.

قومي بدهن العجينة باستخدام زيت الزيتون واتركيها لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

قومي بتقسيم هذه العجينة لقطع متساوية، ثم رصيها داخل صينية فرن واتركيها لمدة نصف ساعة أخرى.

ثم ادهني العجين بخليط البيض والفانيليا، ثم ضعي الصينية في الفرن بحرارة 180 درجة. انتظري حوالي 15 دقيقة إلى أن تنضج ويصبح لونها ذهبي.

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