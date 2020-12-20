احلي طريقة تعملي بها السمك الماكريل بخلطة جبارة لريحة وطعم ولا أجمل

بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نقدم لكل زوارنا الكرام طريقة عمل السمك الماكريل بالبطاطس، فيعتبر السمك من أكثر الأكلات التي يفضلها الكثير ويرجع ذلك لطعمه الشهي، وتعددت طرق طهي السمك فهناك من يفضل تناول السمك المقلي وهناك من يفضل السمك المشوي وهناك من يفضل تناول السمك مطبوخ، ومن هذا المنطلق أقوم بسرد عليكم طريقة عمل صينية سمك ماكريل فتابعوا معي المكونات والخطوات.

طريقة عمل السمك الماكريل بالبطاطس

المكونات

كيلو سمك ماكريل.

ثلاث حبات بصل مقطع لحلقات

ربع كيلو طماطم مقطعة حلقات.

ثلاث فصوص ثوم مفروم.

ملعقة عصير ليمون.

قرن فلفل مقطع حلقات.

نصف ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة.

كمية من الزيت.

2 مكعبات مرقة.

ملعقة من بهارات سمك.

نصف ملعقة كمون.

شرائح ليمون.

شرائح جزر.

ملح حسب الرغبة.

فلفل.

طريقة تحضير صينية سمك ماكريل بالبطاطس في الفرن

أولا جهزي الكبة ثم ضعي بها كمية الليمون المبشور والجنزبيل والكزبرة والكمون وملعقة الخل، ثم قومي بفرم الخليط جيداً.

خذي الخليط ثم قومي بتوزيعه كحشو بداخل السمك السابق تحضيره، ثم جهزي بعد ذلك مقلاة بها كمية وفيرة من الزيت وضعيها على نار عالية حتي يسخن الزيت، ثم يوضع السمك بها حتي يتحمر السمك نصف تحميره.

ثم نأخذ حلقات البطاطس ونحمرها نصف تحميره أيضاً، ثم جهزي المكونات السابق تجهيزها وهي شرائح البصل وشرائح الليمون وشرائح الفلفل وكمون بهارات سمك ثوم بودرة بصل بودره و شرائح جزر وضعيهم في مقلاة على النار مع ملعقة من الزيت واتركيها ليتم تحميرها نصف تحميره.

في ذلك الحين حضري قالب للفرن وضعي نصف الخليط السابق تجهيزه مع نصف كمية البطاطس السابق تحميرها، ثم قومي برص السمك ثم ضعي فوقه باقي كمية الخليط مع باقي كمية البطاطس مع شرائح طماطم ويتم ادخلها الفرن على درجة حرارة 180 حتي تمام النضج ويتم تقديمها مع ارز صيادية وبألف هنا.

طريقة عمل أرز صيادية

المكونات

نصف كيلو ارز مغسول مسبقاً.

ثلاث فصوص ثوم مفروم.

نصف ملعقة كمون.

ورق لورا.

ملح حسب الرغبة.

فلفل.

طريقه تحضير الأرز الصيادية

يتم إحضار إناء ويوضع علي النار مع إضافة اربع ملاعق كبيرة من الزيت، ثم يضاف عليه كمية البصل المقطع ويترك حتي يتحمر قليلاً إلي أن يصل للون الغامق المائل إلي البني، ثم يوضع كمية من الماء ويضاف ملعقة الثوم المفروم مع الكمون ونصف ملعقة فلفل أسود وملح وورق لوري وتترك الماء حتي الغليان.

يضاف الارز بالإناء ويترك علي نار هادئة حتي تمام النضج ويقديم مع السمك السابق تحضيره وبالهنا والشفاء.