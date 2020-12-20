طريقة مسحب البيك المقرمش بخطوات سهلة وطعم البيك الأصلي جربوها

طريقة مسحب البيك المقرمش ، جميلة وسهلة ولا تحتاج إلى تعقيدات كثيرة، كما يعتقد البعض منا، فقط مهارة بسيطة لعمل طريقة مسحب البيك بصدور الدجاج، أو عمل دجاج البيك الحراق، باستخدام صلصة مسحب البيك المقلي المقرمش، واستمتع بالطعم الرهيب لدجاج البيك الأصلي.

شرحنا من قبل طريقة عمل بروستد البيك، وطريقة عمل شاورما البيك الجديدة، وكلها من أشهى وأفضل وجبات مطعم البيك الأصلي السعودي، ولكن طريقة عمل مسحب البيك، قد تختلف من شخص لآخر حسب التتبيلة، أو صلصة مسحب البيك المستخدمة وطريقة تصنيعها، ومن أسهل طرق عمل مسحب البيك المقرمش، هي طريقة آية حبيب السهلة والبسيطة، لعمل المسحب طريًا من الداخل، ومقرمشًا من الخارج، مع طريقة عمل صلصة البيك للتقديم.

¼ كوب من اللبن الرائب.

¼ إلى ½ كوب من الصلصة الحارة (وهي تناسب طريقة عمل البيك الحراق).

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

عصير ليمونة واحدة + بشر الليمونة.

رشة من الملح الناعم.

رشة من الفلفل الأسود.

رشة من الثوم البودر.

رشة من البصل البودر.

رشة من الزنجبيل البودر.

رشة من البابريكا.

قطعة مرقة دجاج فورية (أو نصف قطعة، أو رشة إذا كانت بودر).

رشة من الملح.

رشة من الثوم البودر.

كوب إلا ربع من الكاتشب.

عصير ½ ليمونة.

ملعقة كبيرة من الصلصة الحارة.

¼ كوب من الصلصة الحمارء التي جهزتيها سابقًا.

3 ملاعق طعام من المايونيز.

½ كوب من الماء.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

رشة صغيرة من ملح الليمون.

2 ملقعة كبيرة من الحليب السائل.

2 فص ثوم صغير ( أو فص واحد كبير الحجم).

3 ملاعق طعام من الزيت.

رشة ملح.

أولا جهزي الدجاج (استخدمي صدور الدجاج حسب احتياجك وعدد أفراد أسرتك)، أحضري صدور الدجاج وضعيها في كيس ثلاجة، واطرقي عليها بمدق الكباب حتى تحصلين على سمك أقل قليلا من العادي. حاولي أن تقومي بتقطيع الصدور، إلى مستطيلات مثل المسحب الأصلي، ولكن لا تقلقي إذا كانت بأي شكل فالأهم هو تتبيلة البيك. وبأي خلة أسنان مثلا، قومي بعمل ثقوب في صدور الدجاج بعد التقطيع، لتسهيل دخول التتبيلة إلى اللحم من الداخل. ولتجهيز التتبيلة في وعاء عميق، ضعي الحليب وأضيفي إليه؛ بشر الليمون وعصير الليمونة، مع الملح والفلفل والثوم والبصل البودر والزنجبيل، مع البابريكا والشطة ومرقة الدجاج، مع الصلصة الحارة وقلبيهم جيدًا. اغمري قطع الدجاج في التتبيلة، واتركيها في الثلاجة ليلة كاملة، أو على الأقل 3 ساعات متواصلة لمزيد من طعم البيك الجاهز. لطريقة تسوية الدجاج؛ نجهز وعاء به بيض مع حليب وفلفل أسود للتخلص من زفارة البيض، ووعاء به ملح وفلفل أسود ورشة ثوم بودر وزنجبيل وبابريكا، ووعاء به بقسماط واحرصي أن يكون خشن جدًا. ضعي قطع الدجاج أولا في وعاء التوابل، ثم في وعاء البيض بالحليب، ثم في وعاء البقسماط. أشعلي النار وسخني الزيت على درجة متوسطة، ثم اغمري الدجاج في الزيت، وهدئي قوة النار حتى ينضج جيدًا من الداخل. ارفعيها من الزيت بعد أن تحصل على لون ذهبي جميل، ثم ضعيها على ستاند لتصفية الزيت منها، دون أن تفقدي القرمشة منها.

في كوب عميق ضعي الكاتشب، والليمون والملح والبصل البودر، مع الصلصة الحارة وقلبي وتذوقي الطعم. إذا لم تكوني بحاجة إلى إضافة الملح، ضعي الصلصة الحمراء في وعاء التقديم، وانزعي نصف الكمية منها في كوب آخر.

استخدمي نصف كوب الصلصة الحمراء، التي سبق وأن جهزتيها منذ قليل. أضيفي إليها المايونيز، ثم اخلطي المكونات جيدًا. تذوقي الطعم، وأضيفي الملح والليمون إن أردت، أو اكتفي بالمقادير.

في إناء عميق على نار هادئة، ضعي المياه ثم أضيفي النشا، وقلبيهم جيدًا حتى تتخلصي من التكتلات. بعد أن يبرد، ضعي الخليط في كوب ثم أضيفي الملح، ثم ملح الليمون أو عصير ليمون فريش، مع فصين ثوم، والحليب والخل والزيت. استخدمي الهاند بلندر لخلط المكونات، وتنعيمها للحصول على قوام الثومية المعروف، أو استخدمي الخلاط إذا لم يكن الهاند بلندر. الآن وقد انتهيت من كل المكونات المهمة لعمل مسحب البيك، وحان الوقت لتحضير بوكس البيك مثل مطعم البيك السعودي الأصلي. أحضري بوكس صغير، وضعي به كمية من البطاطس الفرايز (أو قومي بتنفيذ طريقة عمل بطاطس فريسكاس في منزلك)، ثم أضيفي قطع مسحب البيك في البوكس، مع صلصة البيك الأصلي، واستمتعي بألذ طعم البيك السعودي، حتى لو لم تكوني قد جربتيه من قبل، جربي الوصفة اللذيذة بنفسك.