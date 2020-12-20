الكريم الساحر الرهيب في تفتيح العانة والابط والكوع والركب والجسم بالكامل تفتيح فوري

الكريم الساحر الرهيب في تفتيح العانة والابط يعاني الكثير من الأشخاص من اسمرار الجسم وغمقان منطقة العانة، ولذلك يلجؤون إلى استخدام كريم تفتيح العانه والابط في وقت سريع والتخلص من جميع الاماكن الداكنه في الجسم والابط والرقبة والكوعين بطرق طبيعية دون تعب، والان نضع لكم طريقة عمل الكريم السحري لتبييض الجسم بطرق طبيعية في المنزل لتحقيق نتيجة أفضل وبشكل أسرع، بدون مواد ضارة فقط بمكونات منزلية بسيطة وبدون تكلفة. كريم لتبييض الجسم الفازلين وماء الورد فنجان ماء ورد.

ملعقتين صغيرتين من النشا.

أربع ملاعق كبيرة بودرة أطفال.

أربع ملاعق كبيرة فازلين طبي.

80 ملجم جليسرين.

ملعقتين كبيرتين زبدة الشيا.

أربع ملاعق زيت لوز.

خمس ملاعق زيت خروع.

ماء (حسب الحاجة). طريقة التحضير والتطبيق نقوم بوضع زبدة الشيا في وعاء من المعدن ونمرره فوق وعاء به ماء مغلي، إلى أن تذوب تمامًا.

ثم نحضر وعاء ونضع به الماء والنشا وماء الورد ونضعه على نار متوسطة، ثم نقلبهم معًا بشكل جيد.

ثم نخفف النار ونترك الوعاء على نار هادئة حوالي خمس دقائق فقط إلى أن نحصل على خليط متجانس.

ثم نضيف إليه الزبدة ونقلب قليلاً ونتركه حتى يبرد.

ثم نقوم بخلط بودرة الأطفال مع الجلسرين وزيت الخروع وزيت اللوز مع بعضهم البعض جيدًا، ونستمر في الخلط حوالي ثلاث دقائق.

ثم نضيف هذا الخليط إلى خليط ماء الورد والنشا ونخلطهم معًا.

ثم نقوم بفرد الخليط على الجسم مع التدليك لمدة خمس دقائق، ثم نتركه على الجلد حوالي ربع ساعة.

ثم نغسل الجسم بالماء الفاتر، ونستخدم بعد ذلك كريم لترطيب الجسم. كريم النشا والليمون لتبييض الجسم ملعقتين صغيرتين من النشا.

ربع فنجان عصير ليمون. طريقة التحضير والتطبيق نحضر وعاء صغير ونضع فيه المكونات ونخلطها معًا جيدًا حتى نحصل على خليط متجانس. ثم نضع هذا الخليط على المكان المراد تبييضه حوالي ساعة إلا ربع. ثم نقوم بغشل المكان باستخدام الماء البارد. تكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة رائعة.

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