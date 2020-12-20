أقوي كيراتين طبيعي للشعر الجاف الخشن وطريقة فرد الشعر وترطيبه طبيعياً

أقوي كيراتين طبيعي للشعر الجاف الخشن يعتبر الشعر الناعم حلم كل فتاة، ولكن التعرض للعوامل الجوية من هواء ودرجة حرارة عالية يجعل الشعر أكثر جفافًا، وبالرغم من وجود الكثير من الشامبوهات التي تساعد على ترطيب الشعر، إلا أن الطرق الطبيعية تحتل المرتبة الأولى في تنعيم الشعر والتخلص من جفافه والهيشان والخشونه، والتي تعتبر أفضل من المستحضرات التي تحتوي على مواد كيميائية تضر بالشعر وفروة الرأس تابعوا معنا أفضل وصفات فرد الشعر الطبيعية. أقوي كيراتين طبيعي للشعر الجاف الخشن ثمرة من الموز.

ثمرة من الأفوكادو.

ملعقتين صغيرتين من عسل النحل. طريقة التحضير والاستخدام:- حضري كيراتين طبيعي لتنعيم الشعر نحضر وعاء ونضع به ثمرة الأفوكادو وثمرة الموز ونهرسهم جيدًا، ثم نضيف إليهم عسل النحل ونخلط بشكل جيد حتى نحصل على خليط متجانس لا يحتوي على أي كتل.

نحضر وعاء ونضع به ثمرة الأفوكادو وثمرة الموز ونهرسهم جيدًا، ثم نضيف إليهم عسل النحل ونخلط بشكل جيد حتى نحصل على خليط متجانس لا يحتوي على أي كتل. ثم نقوم بتوزيع هذا الخليط على الشعر كله من المنبت وحتى الأطراف، ونتركه حوالي 30 دقيقة تقريبًا.

ثم نغسل الشعر جيدًا باستخدام الماء الفاتر لإزالة بقايا الخليط العالقة بالشعر. خلطة زيت الزيتون والبيض للشعر الجاف:- كوب إلا ربع زيت زيتون.

ثلاث بيضات. طريقة التحضير والاستخدام:- نحضر وعاء مناسب ونضع فيه المكونات، ثم نخفقهم معًا باستخدام المضرب اليدوي أو الكهربائي إلى أن تتجانس المكونات جيدًا.

ثم نقوم بوضع هذا الخليط على شعر جاف تمامًا، ونتركه لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات، وذلك ليستفيد منه الشعر بشكل جيد.

ثم نغسل الشعر جيدًا بالماء الفاتر لإزالة أثر البيض.

نكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على شعر ناعم ورطب.

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