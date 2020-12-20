طريقة تحضير المعصوب السعودي بالموز والعسل بوصفة سهلة و بسيطة

يعتبر المعصوب السعودي من أشهر أنواع الحلويات السعودية، وهو مشهور جداً في السعودية واليمن، ويطلق عليه أيضاً اسم المرسة، وهو نوع من الأكلات الشعبية ويقدم دائماً كوجبة علي الإفطار ويتكون المعصوب من مكونات بسيطة ولكنها غنية بالقيمة الغذائية، وتحتوي أيضاً على سعرات حرارية عالية، لذلك يجب تناولها بكميات قليلة لأنها قد تسبب السمنة لبعض الأشخاص، ولكنه يعد من الأكلات التي تمد الجسم بالدفء والطاقة لاحتوائه على العسل والموز، ويعد تحضيره بسيط وسهل ولا يحتاج إلي وقت طويل، وهناك أنواع عديدة من المعصوب تختلف طريقة تحضير كلاً منها عن الأخرى، ولكن اخترنا لكي في هذا المقال مكونات وطريقة تحضير المعصوب السعودي بالموز والعسل بطريقة بسيطة ومميزة.

مكونات عمل المعصوب السعودي

يتكون المعصوب السعودي من مكونات سهلة وبسيطة وتمد الجسم بالقوة والطاقة وهى كما يلي:ـ

2 كوب دقيق.

5 حبات من الموز.

ربع كوب من العسل.

علبة قشطة واحدة.

رشة ملح.

كوب كبير من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة زيت.

زيت للقلي.

للتزيين يستخدم الجبن النوع حسب الرغبة.

طريقة التحضير

يتم تحضير المعصوب السعودي بخطوات بسيطة جداً ولكن تجعل مذاقه شهي وجميل وهي كما يلي:ـ