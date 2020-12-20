يعشق البعض منا فصل الشتاء وينتظر قدومه بفارغ الصبر، للاستمتاع بزخات المطر والثلج وليالي الشتاء الطويلة التي تعبق بروائحة المشروبات الدافئة والجلسات مع الاهل والاحبة.

فيما ينظر إليه آخرون بعين مختلفة، ويعانون بسببه من الاكتئاب والعصبية بسبب قلة التعرض للشمس وقصر النهارات وطول الليل.

لكن لا شك في ان فصل الشتاء يحمل معه العديد من المتغيرات على حياة الانسان، ومنها الجسم الذي يتعرض لمتغيرات عدة بعضها قد يكون عرضياً ولا يستدعي القلق، والبعض الآخر ينبغي التعامل معه حسب المقتضى.

في موضوعنا اليوم، نسلط الضوء على ابرز المتغيرات التي تطال الجسم في الشتاء لتتعرفي عليها.

تغيرات تحدث للجسم في الشتاء تعرفي عليها

عادة ما يعاني البشر من امراض الجهاز التنفسي المرتبطة بفصل الشتاء، نتيجة انخفاض درجات الحرارة وارتفاع وتيرة الفيروسات المسببة للالتهابات والامراض.

لكن متغيرات أخرى بعضها يظهر على الشكل الخارجي للجسم، قد تترافق مع فصل الشتاء ويمكن التعامل معها بسرعة.

وهذه المتغيرات دوت الخليج التالية كما اوردها موقع "برايت سايت":

تشقق الشفاه: تتسبب البرودة الزائدة في الشتاء بجعل الشفاه جافة وعرضة للتشقق، ما يدفعنا لترطيب الشفتين بصورة مستمرة عن طريق اللعاب. لكن هذه المسألة ليست مثالية تماماً، كون اللعاب يتبخر بسرعة كبيرة ما قد يترك الشفتين اكثر جفافاً من قبل.

الام الأسنان: خصوصاً لمن لديهم اسنان حساسة، ويزيد الشتاء من الاحساس بالالم الحاد عندما يكون الجو بارداً جداً. إذ يمكن ان يصل هذا الهواء الى الاعصاب العميقة داخل السن ويتسبب بالالم فيه.

ولتفادي هذه المشكلة عند الخروج، ينصح بالاطباء بلف وشاح حول الفم لابقائه دافئاً وحماية الاسنان من برد الشتاء فضلاً عن التنفس من الانف عوضاً عن الفم.