الدكتور باهر كمال ل"دوت الخليج": ماذا بعد عمليات زراعة عدسات تصحيح النظر

عدسات تصحيح النظر دوت الخليج عدسات ال ICL دوت الخليج أحدث أنواع العدسات التي يتم زراعتها داخل العين لتصحيح عيوب الإبصار دون الحاجة لإزالة عدسة العين الطبيعية، وهي ضمن عميات اليوم الواحد، إلا أنه ومن المهم إتباع بعض الإرشادات التي تكون جزء من خطة العلاج بعد الخضوع للزراعة، وتلك الإرشادات أطلعنا عليها أخصائي جراحات العيون و الليزك الدكتور باهر أحمد كمال، وهي:

نصائح مهم إتباعها بعد زراعة العدسات:

بعد الخضوع لعملية زراعة العدسات، وعلى عكس عمليات تصحيح النظر الأخرى، فإن عملية زراعة العدسات ر لا تحتاج العين إلى تغطية العيون استخدام غطاء بعد العملية نهائيًا، فالشخص يعود بعد العملية مباشرة إلى منزله ليمارس حياته بشكل طبيعي مع الإلتزام ببعض التعليمات الطبية المعتادة من الجراح، وهي:

استخدام قطرات للعين بعد العملية مباشرة، والقطرات يصفها الجراح وتؤخذ حسب إرشاداته، و يتم إيقافها لاحقًا بعد المتابعة والاطمئنان على استقرار حالة العين بعد العملية.

ينصح المريض في الأيام الأولى بعد العملية بعدم فرك العيون قدر المستطاع.

يجب عدم التعرض المباشر للأدخنة أو ملوثات الجو المختلفة أو تيارات الهواء المباشر، وذلك لحين استقرار حالة العين الذي يكون عادة بعد مرور أسبوع على الأقل من العملية.

هل من مضاعفات للعدسات مع الوقت؟

يؤكد دكتور باهر أن العدسات المستخدمة حديثًا مصنوعة من مادة ال (collamer) و دوت الخليج مادة آمنة جدا لا تتفاعل مع العين، ومصممة لتبقي مدى الحياه داخل العين، بدون أن تسبب بأي مضاعفات صحية.

في حالات نادرة قد يحدث مضاعفات مثل: المياه بيضاء، أو ارتفاع في ضغط العين، أو انفصال شبكي.

وقد تنتج هذه المضاعفات نتيجة لعدم اختيار القياسات الدقيقة للعدسة او عدم زراعتها بشكل صحيح داخل العين.

لذلك يجب اختيار الجراحين ذوي الخبرة و المعرفة الجيدة في زراعة العدسات و التحضير الجيد في اختيار قياسات العدسة قبل العملية لتفادي هذه المضاعفات.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.