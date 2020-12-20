ماهو نبات الرومانسكو وما فوائده الصحية

نبات الرومانسكو هو نبات من فصيلة الخضروات الصليبية ويشبه القرنبيط والبروكلي، وله نفس القيمة الغذائية بهمها، يكثر زراعته في دول أوروبا وخاصة إيطاليا وكذلك وأمريكا، إلا أنه مؤخرًا بات يتم استيراده إلى الدول العربية ومنها السعودية، ويمكن اعتباره من النباتات النادرة وذلك لقلة إنتاجه بسبب موسمه المحدود في أواخر الصيف، حتى أوائل الشتاء، وفي التالي جمعنا لكم أهم فوائده الصحية.

فوائد نبات الرومانسكو:

يساعد الرومانسكو في إبطاء نمو الورم ومحاربة السرطان، وخاصة سرطان المثانة والثدي والبروستاتا والمبيض والقولون.

بفضل مستوياته العالية من فيتامين سي والكاروتينات اللوتين والزياكسانثين والبيتا كاروتين التي تعمل كمضادات للأكسدة ، يحارب الرومانسكو الجذور الحرة ويعزز جهاز المناعة ويعزز صحة الجلد.

يحتوي الرومانسكو أيضًا على فيتامين أ ، ب ، ج ، ك ، المنغنيز ، المغنيسيوم ، البروتين ، الفوسفور ، البوتاسيوم ، وأحماض أوميجا 3 الدهنية، وعلى وجه الخصوص ، يعزز فيتامين أ في الرومانسكو صحة العين ويقلل من خطر الإصابة بالتنكس البقعي، بينما تعزز أوميجا 3 صحة قلبك وتنظم السكر في الدم وضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

نظرًا لأن الرومانسكو جزء من عائلة الخضروات الصليبية ، فإنه يحتوي على الجلوكوزينولات، وهي مركبات تحتوي على الكبريت والنيتروجين التي تنظف الكلى بشكل طبيعي.

غني بالحديد وحمض الفوليك ، وكلاهما معروف بقدرته على المساعدة في زيادة إنتاج خلايا الدم الحمراء ، ومحاربة فقر الدم وتعزيز الصحة الإنجابية.

الرومانسكو غني بالألياف لذلك فهو مفيد لصحة الأمعاء وفقدان الوزن، حيث يساعد في الهضم السليم ، ويمنع الإمساك ، ويحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

إن تناول الرومانسكو قد يمنع في الواقع فقدان الإحساس بالتذوق مع التقدم ​​في العمر.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.