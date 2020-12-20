طريقة كيك بسبوسة السميد سهلة مرملة ذهبية أحلى بسبوسة زي المحلات

أرق وأسهل وأبسط أنواع الحلويات الشرقية على الإطلاق كيك البسبوسة، من أكثر الأطباق التي يكثر الطلب عليها في كافة برامج الطبخ الشهيرة، ويرجع ذلك لطعهما الرائع وقوامها المتماسك وسهولة تحضيرها فهي من أنواع الكيك الذي لا يحتاج إلى مجهود في الإعداد سواء في العجن أو تقليب ولا تحتاج إلى معدات فالبسبوسة تعد في وعاء واحد بمكونات متوفرة بكل منزل منها دقيق السميد والسمن والزبادي وعدد من المكونات الأخرى سنذكرها في المقال وسنطرح أكثر من طريقة لعمل كيك البسبوسة بالسميد، فيتم تقليبها باليد فقط ولا تحتاج لمدة كبيرة في تقليب، كما أنها من حلويات التي عندما تقومين بإعدادها بخطوات وطريقة الصحيحة أصبحت مثل كبار محلات الحلويات، فالطريقة التالية للبسبوسة ستكون النتيجة بسبوسة ناجحة مرملة طرية بلون ذهبي رائع لا يقاوم، ورائحة المنزل التي ستملا بالكيك الشهي واسعدي اسرتك بها. مكونات كيك بسبوسة السميد احضري كوب من السكر الأبيض. 2 كوب ونصف دقيق السميد. ملعقة كبيرة جوز هند مبشور. ملعقة كبيرة بيكنج باودر. كوب لوز للتزين. 2 كوب زبادي كبير. كوب سمن طرية. عدد 2 ملعقة كبيرة عسل أبيض أو عسل جلوكوز. ملعقة صغيرة من الفانيليا. لعمل شربات البسبوسة نحتاج 2 كوب سكر. كوب ونصف ماء. ملعقة صغيرة فانيليا. ملعقة صغيرة عسل جلوكوز. ملعقة كبيرة عصير ليمون. طريقة وخطوات عمل البسبوسة السادة سهلة في وعاء جاف ضعي دقيق السميد وانخلي عليه البيكنج باودر وضعي معهم الملح وقلبي تلك المكونات معا.

بوعاء أخر ضيفي المواد السائلة من سمنة وزبادي وقلبيهم معا ثم ضيفي عليهم الفانيليا والسكر وقلبي جيدا كل المكونات معا.

ثم أنزالي بالمكونات السائلة على المكونات الجافة بالتدريج مع تقليب ولكن احرصي أن يكون التقليب بملعقة سيلكون أو خشبية.

وتقليب مكونات يكون من أسفل لأعلى حتى تمتزج المكونات وتوقفي عن التقليب.

سخني الفرن على حرارة 200 مئوية واتركيه حتى يسخن تماما.

صبي المزيج في صينية البسبوسة مدهونة بالسمن والطحينة ملعقة صغيرة حتى لا تلتصق البسبوسة في الصينية.

تدخل البسبوسة في الفرن وهو ساخن على الرف الأوسط، لمدة نصف ساعة حتى تأخذ لون ذهبي على الوجه.

ثم تخرج من الفرن وهي ساخنة حتى يجهز العسل ويصب عليها وهي ساخنة وتقطع إلى مربعات وتغطى لمدة دقائق ثم تقدم ويوضع عليه القشطة. مكونات عمل البسبوسة بالقشطة علبة كبيرة من القشطة. كوب ونصف دقيق سميد ناعم. كوب ونصف سكر أبيض. كوب لبن. نصف كوب زيت نباتي. 3 ملاعق جوز هند مبشور. ملعقة كبيرة بيكنج بودر. 2 كوب ماء. 2 ملعقة كبيرة ليمون. مكونات كيك بسبوسة السميدطريقة وخطوات عمل البسبوسة السادة سهلةمكونات عمل البسبوسة بالقشطة

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