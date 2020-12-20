البسبوسة العراقية الرهيبة بالسميد على أصولها بكل أسرار المطبخ العراقي

البسبوسة العراقية ،تُعتبر البسبوسة واحدة من أنواع الحلويات التي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص صغاراً وكباراً فيُمكنك تحضيرها وإعدادها بشتى الطرق كما يُمكنك القيام بإعدادها في المنزل بالعديد من النكهات المختلفة، واليوم سوف نوضح لكم طريقة عمل البسبوسة على الطريقة العراقية المميزة اللذيذة بالخطوات عبر السطور التالية.

البسبوسة العراقية

هي من أشهى أنواع الحلويات ويُمكنك تحضيرها سواء بالسميد الناعم أو الخشن على حسب الرغبة كما يُمكنك إضافة العديد من المواد الخاصة بالتزيين مثل اللوز أو الشيكولاته أو الفول السوداني والكريمة والبندق وغيرها.

المكونات:

أربع أكواب من السميد الخشن.

كوب ونصف من الحليب السائل.

ملعقة ونصف من البيكنج بودر.

كوب ونصف من السكر أو على حسب الرغبة.

كوب ونصف من جوز الهند مبشور.

نصف ملعقة من كربونات الصودا.

ملعقة من الزبدة.

كوب من الزيت النباتي.

كمية مناسبة من القطر.

نضع في وعاء عميق كلاً من السميد، والزيت النباتي، والبيكنج بودر ويتم خلطهم بشكل جيد.

يتم إضافة جوز الهند، والحليب السائل، والسكر، وكربونات الصوديوم ويتم مزجهم حتى يُصبح الخليط متجانس تماماً.

نضع الخليط السابق في وعاء ونغطيه بضع دقائق لكي يرتاح، ولكن لا تزيد المدة عن عشر دقائق كي لا نحصل على النتيجة المرغوبة.

نسكب الخليط في صينية مدهونة بالزبدة، ونساوي الوجه جيداً بملعقة خشبية.

نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة ثم نضع الصينية بها على الرف الأوسط.

نترك البسبوسة حتى تنضج بشكل جيد، ويمكن التأكد من النضج عن طريق إدخال السكين في المنتصف، فإن خرجت نظيفة تماماً يعني أن البسبوسة قد نضجت.

نخرج الصينية من الفرن ونضيف إليها القطر حتى تتشرب ويُصبح مذاقها جيد.

يتم تقديم البسبوسة بألف هنا.

طريقة عمل البسبوسة العراقية