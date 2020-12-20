ظهور الشعر الابيض فى السن الصغير حاجة بنشوفها كتير ورغم انها حاجة بتضايق الا انها ممكن تكون مؤشر لمشكلات صحية مختلفة لازم تعرفيها وتعالجيها بدري.. اعرفى معانا أسباب ظهور الشعر الابيض بدرى وازاى ممكن تتجنبيها أسباب ظهور الشعر الابيض بدرى وازاى ممكن تتجنبيها 1- نقص فيتامين B12 نقص فيتامين B12 من الأسباب المشهورة اللى بتخلى الشعر يفقد لونه ويتحول للون الأبيض فى سن صغير،كمان ممكن يوقع الشعر ويقلل من كثافته، عشان كده لازم تاكلى حاجات فيها فيتامين B12 بكميات مناسبة زى التونة والبيض والسلمون. 2- مشكلة فى الغدة الدرقية: الغدة الدرقية ممكن تأثر على بصيلة الشعر فلو عندك شعرلونه أبيض كتيرمع مشاكل تانية ممكن يكون بسبب اى مشكلة فى هرمونات الغدة الدرقية. 3- بتاكلى أكل غير صحى: النظام الغذائى غير الصحى ممكن يعمل مشاكل لشعرك لانه بيبقى ناقص فى عوامل مهمة زى الحديد والكالسيوم وفيتامين D والزنك اللى بيساعد فى ان الشعر يكون صحى فنقصهم ممكن يسبب مشاكل زى الشعر الأبيض بدرى. 4- التوتر المستمر والقلق: التوتر المستمر ممكن يأثر على الخلايا اللى بتساعد على تجديد الشعر عشان كده ممكن يسبب ان الشعر يفقد لوه ويتحول للون الأبيض. التوتر المستمر و القلق 5- سبب وراثى: الجينات ممكن تحدد امتى شعرك يبيض فبالوراثة لو حد من عيلتك كان عنده شعر ابيض بدرى ممكن انتى كمان شعرك يبيض قبل اوانه. 6- الكيماويات المضرة أو صبغات الشعر الكتير: الشامبوهات او الصبغات ممكن تاثر بشكل سلبى على شعرك عشان المواد الكيماوية اللى فيها بتقلل مستوى الميلانين فتخلى شعرك يفقد لونه قبل الأوان. ازاى تتجنبى ان شعرك يبيض بدرى: 1- احمى شعرك من ضرر الشمس. 2- قللى من السشوار والمكواة واستخدمى مشط او فرشاة سنونها واسعة. 3- دلكى شعرك بزيت جوزالهند بانتظام. 4- خلى أكلك فيه حاجات زى البروكلى او الكرنب واللوز وعصير الجزر واللفت بكميات مناسبة. اعرفى معانا كمان ازاي تداري الشعر الابيض من غير صبغة والحاجات اللي المفروض متعمليهاش

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