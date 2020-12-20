التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا الجديد عبر وزارة الصحة السعودية

التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا داخل المملكة العربية السعودية, حيث صرحت وزارة الصحة أنه تم بدأ عملية استقبال طلبات الحصول علي لقاح كورونا وذلك علي عدة مراحل, كما تابعت وزارة الصحة أن فاعلية اللقاح في الشفاء من فيروس كورونا تصل نسبة نجاحه إلي 90%, حيث أن اللقاح يتكون من أجسام مضادة ضد الفيروس, وتابعت وزارة الصحة انه لا يوجد مقابل أو أجر جراء أخذ اللقاح وأنه مجاني, حيث يمكن لأي مواطن داخل المملكة العربية السعودية أن يقدم طلب للحصول علي اللقاح, ومن هنا سوف نقوم بتوضيح مراحل توزيع لقاح كورونا المجاني, وكيفية الحصول على لقاح كورونا وكيفية التسجيل لأخذ اللقاح عبر تطبيق صحتي.

خطوات التسجيل للحصول على لقاح كورونا

كما وضحنا من قبل أن لقاح كورونا سوف يكون مجاني تماماً ويستطيع من هم داخل المملكة العربية السعودية الحصول علي اللقاح من خلال التسجيل في تطبيق صحيتي, ويذكر أن هذا اللقاح تم أخذه من هيئة الدواء البريطانية والأمريكية ويسمي لقاح فايزر:

يتم تنزيل تطبيق صحتي من خلال متجر جوجل بلاي أو ابل ستور. ثم تقوم بعد ذلك بتسجيل الدخول علي التطبيق. قم بعد ذلك بالضغط علي خيار كوفيد 19. سوف يظهر أمامك نموذج لابد من ملء هذا النموذج والذي يختص بكل بياناتك. بعد الانتهاء من ملء البيانات الخاصة بك والتأكد من صحتها, قم بالضغط على كلمة التالي. بعد الضغط على كلمة التالي سوف تظهر لك رسالة محتواها أن الرسالة تمت إرسالها بنجاح, وان طلبك للحصول على اللقاح سوف يتم مراجعته, وان بعد مراجعة طلبك سوف يتم الاتصال عليك لتحديد موعد لأخذ لقاح كورونا.

المرحلة الأولي

المراحل الثلاث لإعطاء لقاح كورونا داخل المملكة العربية السعودية

سوف يتم إعطاء لقاح كورونا إلي الفئات التالية في المرحلة الأولى:

أصحاب العمر الأكبر والذي يتراوح أعمارهم فما فوق 65 عاماً.

أصحاب الأمراض المزمنة مثل السكر والربو والكلي والقلب.

أصحاب المهن ذات الطابع الصعب.

المرحلة الثانية

تستهدف هذه المرحلة الأشخاص الذي يكون أعمارهم 50 عاماً فما فوق, وأصحاب بعض الأمراض الأخري.

المرحلة الأخيرة

وهي المرحلة التي سيتم فيها توزيع لقاح كورونا علي جميع من هم داخل الأراضي السعودية.