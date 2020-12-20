مشاكل قلة النوم قد تتسبب في 5 أمراض كثيرة غير متوقعة وخلل في الهرمونات

يعد النوم من أهم سبل الراحة التي يبحث عنها الإنسان في يومه، وذلك باعتباره نوع من أنواع الرفاهية حيث يحتاج الجسم يومياً عدد من الساعات بشكل يومي إلى عدد ساعات محددة إلى النوم نظراً لحاجته للراحة، وذلك ناتج عن ساعات العمل التي يقوم بها الجسم على مدار اليوم مما يجعله يشعر بالإرهاق، بما في ذلك إصلاح الخلايا واستعادة الطاقة وتوازن الهرمونات ودعم جهاز المناعة ودعم وظيفة الذاكرة، ومن الجدير بالذكر قلة النوم لها العديد من الآثار ومنها أكثر 5 أمراض قد يتسبب قلة النوم لوجودها ويتعرض الشخص لإصابته بها بسبب قلة النوم.

الأمراض التي قد تحدث بسبب قلة النوم : 1- مرض الزهايمر :

يتسبب قلة النوم في تدهور الصحة بشكل تدريجي وإصابة الجسم بعدد من الأمراض المختلفة التي قد تؤدي إلى تدهور الحالة، حيث أشارت بعض الأبحاث التي قام بها أحد العلماء في بعض الجامعات أن الاستغناء عن النوم يعد أحد الأسباب المحتملة لمرض الزهايمر، وتابعت الدراسة 70 بالغاً تتراوح أعمارهم بين 53 و 91 عاماً ووجدوا أن المشاركين الذين عانوا من قلة النوم بشكل متكرر لديهم كميات أكبر من ترسب مركب بيتا أميلويد في أدمغتهم وهو المسؤول عن الإصابة بالزهايمر، وافترض الباحثون أن قلة النوم تمنع الدماغ من التخلص من فضلات بيتا أميلويد، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل الإصابة بأمراض الدماغ.

2- السمنة ومرض السكري:

بعد عدداً من الأبحاث التي قام بها العلماء والأطباء لمعرفة أسباب قلة النوم، نجد أنه مرتبط بالسمنة نوعاً ما باعتبارها سبب رئيسي في تدهور الجسم في حالة كانت هذه السمنة سمنة مفرطة، بالإضافة إلى أن السمنة ترتبط بالإصابة بمرض السكر مما يؤدي إلى تراكم الأحماض الدهنية، مما أثر على الأيض وحساسية الأنسولين ووجد الباحثون أن الرجال الذين ينامون 4 ساعات فقط لديهم مستويات من الأحماض الدهنية في الدم تزيد بنسبة 15 إلى 30% عن المشاركون الذين ناموا 8.5 ساعة في الليلة.

3- أمراض القلب والأوعية الدموية :

يختلف نمط الحياة من شخص لآخر حيث يتأثر القلب والأوعية الدموية بشكل كبير بالنظام الغذائي للأشخاص، حيث قدمت الجمعية الأوروبية بعد عدداً من الأبحاث تقرير تفصيلي، حيث أشارت بعض الأدلة أن النوم يؤثر بشكل مباشر على خطر الإصابة بأمراض القلب، ووجدت الدراسة التي تابعت 657 رجلاً روسياً تتراوح أعمارهم بين 24 و 64 عاماً لمدة 14 عاماً أن ثلثي أولئك الذين أصيبوا بنوبة قلبية عانوا من اضطراب في النوم.

4- التهاب القولون التقرحي:

التهاب القولون التقرحي هو مرض التهاب معوي يتميز بتقرحات على طول القناة الهضمية ووجدت الدراسات أن التهاب القولون يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحرمان من النوم.

5- سرطان البروستاتا :

بعد عدد من الدراسات التي أجراها عدداً من العلماء والأطباء لمدة 7 سنوات، أشارت إلى أن هذه الأمراض تصيب أشخاص أعمارهم بين 67 و 96 عاماً وتتبعت 2425 أيسلندي، وفحصت أنماط نومهم أن النوم يمكن أن يحمي البروستاتا بالفعل، وكان الرجال الذين يعانون من صعوبة في النوم أكثر عرضة بنسبة 60% للإصابة بسرطان البروستاتا وخلص الباحثون الأيسلنديون إلى أن سرطان البروستاتا يتأثر بهرمون الميلاتونين وهو هرمون النوم.