تبيض الأسنان 6 وصفات طبيعية مجربة وأكيدة تضمن لكي أسنان لامعة وبيضاء دائما

تبيض الأسنان وظهورها بشكل لامع وابيض من الأمور التي تشغل الكثير من الناس، وذلك لان تغير لون الأسنان يعطي مظهر غير لائق للإنسان ويجعلها يقع في مواقف محرجة جدا.

ولون الأسنان يتغير نتيجة لمجموعة من العوامل والمؤثرات وعندما يتغير الإنسان لون أسنانه يبدأ في البحث عن الوسائل والطرق التي يستطيع بها تبيض الأسنان وأظهاره بشكل لامع وبراق لكي تصنع له ابتسامة جميلة.

وفي هذا المقال سوف نتعرف على 8 وصفات طبيعية لتبيض الأسنان، وكذلك سوف نتعرف على العوامل التي تودي إلى تغيير لون الأسنان.

أولا عوامل تغيير لون الأسنان

ولون الأسنان يتغير نتيجة للكثير من العوامل التي يتعرض لها الإنسان خلال يومه، ومن المؤثرات التي تودي إلى تغيير لون الأسنان وهي كما يلي

لون الطعام فمثلا بعض الأطعمة تكسب الأسنان لونها، وكذلك احتواء بعض الأطعمة على الصبغة وألوان توثر على لون الأسنان.

من الأشياء والعادات التي تودي إلى تغيير لون الأسنان التدخين وشرب الكحول الذي يودي إلى اصفرار لون الأسنان أو يصبح غامق اللون.

ومن الأشياء التي تفقد الأسنان لونها الأبيض وتجعل الإنسان يفكر في طرق تبيض الأسنان وإكسابها لونا ابيض لامعا، شرب القهوة والشاي وباقي المكيفات.

المياه الغازية والتوابل الحلوى تجعل الأسنان تفقد لونها الأبيض البراق وتجعلها تميل إلى الاصفرار وتودي إلى تسوس الأسنان .

ومن اكثر الأشياء التي تودي إلى تغيير لون الأسنان عدم نظافتها باستمرار وعدم استخدام منظفات الأسنان من المعجون والسواك يودي إلى اصفرار لون الأسنان وتسوسها.

وعندما يجد الإنسان أن أسنانه أصبحت ذات لون اصفر وغامق يبدأ في الشعور بالحرج وخاصة السيدات، ويدخل في مرحلة البحث عن أساليب وطرق ووصفات تبيض الأسنان، وسوف نذكر منها 8 وصفات طبيعيها مجربة وأكيدة لتبيض الأسنان لا غنى عنها.

الوصفة الطبيعية الأولى لتبيض الأسنان

أول الوصفات الطبيعية التي نستخدمها في تبيض الأسنان، هي وصفة الليمون والملح، وهي وصفة ومجربة وأكيدة، فمن المعروف عن الليمون قدرته على إزالة الدهون والتلميع فهو يفعل ذلك مع الأسنان فيكسبها لونا ابيض براق ولامع.

وتبيض الأسنان باستخدام الليمون يكون عن طريق عن طريق مزج ملعقة واحدة كبيرة من الملح مع ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون، ثم نقوم بعد ذلك بفرك وغسيل الأسنان به ثلاث مرات يوميا أو بعد تناول الوجبات الثلاث يوميا.

الوصفة الثانية من وصفات تبيض الأسنان

ثاني الوصفات الطبيعية التي نقدمها لقراء موقع ثقفني اليوم لتبيض أسنانهم والحصول على أسنان اكثر بياضا هي وصفة جوز الهند حيث نقوم باستخدام زيت جوز الهند في المضمضة بشكل يومي كل صباح وبعدها ستشعرين بالتغيير.

الوصفة الثالثة من الوصفات الطبيعية لتبيض الأسنان

الوصفة الطبيعية الثالثة من وصفات جعل الأسنان اكثر بياضا وتلميعها وجعلها اكثر بياضا هي وصفه سهلة وبسيطة وموجوده في كل بيت وهي وصفة الملح الخشن.

فنقوم بإحضار ملعقة كبيرة من الملح الخشن ونضعها في كوب من الماء الدافئ ونقلبها جيدا حتى يذوب الملح، ونستخدمها في المضمضة بعد تناول كل وجبه فتحافظ على جمال الأسنان وبياضها.

الوصفة الرابعة من وصفات تبيض الأسنان

أما الوصفة الرابعة التي نوصي باستخدامها في جعل الأسنان اكثر بياضا هي خل التفاح، وخل التفاح له فوائد كثيرة منها انه مضاد حيوي قوي وقاتل للبكتريا والطفيليات، ويكسب الأسنان بريقا ولامعا ويجعها قوية طوال الوقت.

وعن طريقة استخدام خل التفاح في تلميع والحفاظ على الأسنان فيكون عن طريق خل التفاح بالماء واستخدامه في المضمضة بعد تناول كل وجبة من الوجبات اليومية فيكسب الأسنان بريقا ولامعا.

الوصفة الخامسة لتبيض الأسنان

هذه الوصفة نستخدم فيها شي لا يخطر على بالك ابدأ، انت متعود دائما على انك تلقي به على الأرض أو في سلة القمامة، لكنك لا تعرف فوائده، ولن ترميه بعد اليوم.

قشر البرتقال هو الوصفة الطبيعية الخامسة التي نوصي بها في مقالانا هذا، وذلك لأنه مفيد جدا في الحصول على أسنان اكثر بياضا.

نقوم بخلط نصف ملعقة صغيرة من مطحون قشر البرتقال وذلك بعد تجفيفه مع القليل من الماء، وتفرك به الأسنان وتغسل ثلاث مرات يوميا.

الوصفة الطبيعية السادسة لتلميع الأسنان

في هذه الوصفة الطبيعية نستخدم نبات عشبي طبيعي يعرف باسم المريمية، وهو نبات معروف بفوائده الكثيرة لجسم الإنسان، وعرف الإنسان فوائد المريمية منذ عصر الفراعنة.

ونقوم في هذه الوصفة بخلط ملعقتان صغيرتان من المريمية مع عد 2 ملعقة كبيرة أيضا من الملح، ويسخن الخليط في الفرن أو على النار حتى يتصلب أو حتى يصير صلبا، وبعدها نقوم بطحن الخليط الصلب في الخلاط خلطا جيدا، ونقوم بحفظ المسحوق بعد طحنه في وعاء محكم الغلق ونقوم بتنظيف الأسنان به بعد كل أكلة.