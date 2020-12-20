فوائد الجاز الأبيض لفرد الشعر وطريقة التخلص من رائحته وأضراره على فروة الرأس

فوائد الجاز الأبيض لفرد الشعر اصبح ألان يشغل عقول كثير من الفتيات بسبب وصفاته لفرد الشعر ولمعانة ويعمل على فك التجعيد الخاصة بالشعر ولذلك كان يستخدموه قديمة في الوصفات للشعر مع أضافه بعض الزيوت المختلفة من زيت الزيتون والسمسم والخروع،ويبحث الكثير من الفتيات على الوصفات الطبيعية للاهتمام بالشعر وخاصة الطويل والحفاظ علية من التقصف،ويعمل الجاز الأبيض على تقوية بصيلات الشعر من جذوره ويقوي الشعر ويوجد فوائد كثيرة للجاز الأبيض وأيضا يوجد بعض الأضرار فيجب الحذر عند استخدام وصفات الجاز الأبيض.

يقوم بتنظيف الرأس ويقضي على قشرة الرأس التي تسبب الحكة الشديدة. -يحفظ الماء داخل الشعر مما يحفظه من الجفاف ويجعله رطب. يساعد على تقليل تكسر وتعرجات الشعر. يعمل على قوة ولمعان الشعر. يعمل على إطالة الشعر والتخلص من الهشيان. -يحفز نمو الشعر. يقضي على التهابات فروة الرأس. يزيد من كثافة الشعر مع الوقت. -يقضي على القمل وحشرات الشعر.

فوائد الجاز الأبيض لفرد الشعرطريقة التخلص من رائحه الجاز من الشعر

من المعروف أن الجاز الأبيض لها رائحة نفاذة ومميز تمسك بالشعر ويطير ومن الشعر ومن الممكن التخلص من رائحة الجاز الأبيض بإضافة 3 عصير حبات من الليمون على الشامبو وقت غسيل الشعر، كما من الممكن استخدام الزيوت العطرية مثلا اللافندر أو ماء الورد في بخاخة ويتم رشه على الشعر بعد الاستحمام ويتم لف الشعر طاقية لمدة ساعة.

أضراره الجاز على فروة الرأس

يجب الحذر عند استخدام الجاز الأبيض لوجود بعض الأضرار على فروة الرأس يسبب التهابات لفروة الرأس عند الاستخدام الكثير وتهيج الجسم نتيجة رائحته النفاذة والقوية،كما يمنع استخدام على فروة راس الأطفال الصغار لحساسية فروة الرأس لديهم وتحسس أحسامهم، كما يجب عند استخدامه الجلوس في مكان جيد التهوية لمنع حدوث التهاب أو حساسية للفروة لراس، ويجب استخدام الأنواع الشفافة الجيدة وعدم استخدام الأنواع الغير معروفة حتى لا يضر بالشعر.