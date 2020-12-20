طريقة عمل صابون الحليب لتفتيح البشرة في أقل من ساعة بالمنزل

يعتبر صابون الحليب ، من أهم المستحضرات التي تغذي البشرة وتعمل على تنقيتها من الشوائب والحبوب، فهو يرطب وينعم البشرة ويزيد من تألقها ويزيد من سحرها، وينصح جميع الأطباء وخبراء التجميل باستخدام صابونة الحليب التي تمنح البشرة النضارة الكاملة وتعيد لها حيويتها، ومنذ القدم كان المصريين القدماء يستخدمون الحليب كحمام لتنقية البشرة للملكات، والاستخدام اليومي لصابونة الحليب يجعل البشرة خالية من التجاعيد، ويحتوي الحليب على عدد كبير من الفوائد الهامة للحفاظ على البشرة، ومن خلال مقالنا هذا سوف نتحدث على طريقة عمل صابون الحليب الذي يساعد على تفتيح البشرة.

مكونات صابون الحليب

يتكون الصابون من مكونات بسيطة تساعد على تجديد خلايا البشرة ويعمل على تفتيحها وهى كما يلي:-

1 كوب من الحليب البقري. 80 جرام من كربونات الصوديوم. نصف لتر من زيت الزيتون. نصف كوب من زيت النخيل وهو موجود عند العطارين.

طريقة التحضير

يمكن تحضير صابون الحليب بالخطوات التالية :-

نقوم بوضع زيت الزيتون وزيت النخيل في وعاء على نار هادئة.

نقوم بتذويب كربونات الصوديوم في قليل من الماء ثم نضيفه إلى الخليط ونقلبهم جيداً.

بعد ذلك نترك الخليط على النار لمدة ساعتين حتى يصبح الخليط مثل العجينة.

بعد ذلك نضيف الحليب ونقلبه جيداً، ثم نضع الخليط في وعاء من الاستانلس ونضعه في الثلاجة حتى يتماسك.

بعد مرور ساعتين نقوم بإخراج الخليط من الثلاجة، ونقوم بتقطيعه ونترك الصابون يجف لمدة 15 يوم.

فوائد الحليب للبشرة

يوجد للحليب العديد من الفوائد التي تساعد على تفتيح البشرة وتنقيتها من الشوائب وهى كما يلي:-