طريقة أصابع بلح الشام المقرمشة من برة وطرية هشة من جوة

طريقة عمل بلح الشام من أسهل الحلويات الشرقية والعربية التي تشتهر بها دول الشرق الأوسط، وتعد بلح الشام من المنزل احلى وأطعم بكثير من صنعها في المحلات ويمكن صنع طبق بلح الشام في ربع ساعة فقط، واليوم ستتعرفي معنا على مكونات بلح الشام بالمكون السحري الذي يجعلها مثل التي تباع في محلات الحلواني وتقدم من أشهر الشيفات العربية بالمكون الأساسي الذي يجعلها مقرمشة من برة وطرية وهشة من جوة بطعم لا يقاوم وتناولها بالهنا من المطبخ الشرقي للحلويات. مكونات عمل أصابع بلح الشام المقرمشة لعمل العجينة عدد 2 كوب دقيق عادي. عدد 2 كوب ماء. عدد 3 كوب زيت. حوالي 100 جرام زبدة طرية. عدد 3 بيض كبيرة. ملعقة كبيرة فانيليا. عدد 2 ملعقة كبيرة نشا. لعمل الشربات عدد 2 كوب ماء. عدد 3 كوب سكر. ملعقة صغيرة فانيليا. ملعقة كبيرة عصير ليمون. خطوات وطريقة عمل أصابع بلح الشام الذهبي نحضر شربات أولا بوضع الماء مع السكر في إناء على النار من دون تقليب وانتظري حتى يذوب السكر تماما وتكون الماء قد وصلت إلى الغليان ثم ضيفي عليها عصير الليمون، وعندما تكون ثقيلة يرفع الشربات من على النار ويوضع الشربات جانبا لحين تحضير بلح الشام.

لتجهيز عجينة بلح الشام ارفعي على النار الماء وضيفي عليه الزبدة وتترك على النار حتى الغليان، ثم ضيفي عليهم الدقيق مع تقليب لمدة لا تقل عن عشرين دقيقة حتى تمتزج العجينة وتكون لينة.

بعد أن يهدأ المزيج ويبرد قليلا وقومي بإضافة البيض تدريجيا مع التقليب المستمر ويضاف عليه الفانيليا والنشا مع تقليب مرة ثانية.

ونأتي لخطوة تسوية بلح الشام وتكوينه يوضع في مقلاة كمية من الزيت الغزير مع عدم رفع الزيت مع النار، ويوضع العجين في كيس حلواني وفي نهايته قمع تشكيل بلح الشام، واضغطي على العجينة ونزليها في زيت بارد.

قومي بقص أصابع بلح الشام في مقلاة بأحجام متوسطة متقاربة الحجم، وعندما تضعي كمية من عجينة بلح الشام يسخن الزيت على النار وتكون متوسطة.

ثم يقلب بلح الشام على الجانبين حتى يأخذ لون ذهبي، وعندما يخرج بلح الشام من الزيت يوضع في شربات ويرص في طبق التقديم ويقدم ساخن. مكونات بلح شام مقرمش سهل عدد 4 بيض متوسطة الحجم. عدد كوب وربع دقيق خاص بالحلويات. ربع كوب زيت نباتي. ربع ملعقة كبيرة نشا. رشة صغيرة ملح. ربع ملعقة كبيرة فانيليا. زيت غزير القلي. مكونات عمل أصابع بلح الشام المقرمشةخطوات وطريقة عمل أصابع بلح الشام الذهبيمكونات بلح شام مقرمش سهل

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