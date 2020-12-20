اعملي شاورما الدجاج السوري في خبز الصاج بالبيت والطعم ررروعة

طريقة تحضير شاورما الدجاج السوري في المنزل، تعتبر شاورما الدجاج السوري من أكثر المأكولات المفضلة عند الكثير من الأشخاص فهي من أشهى وأجمل المأكولات التي يفضلها الكثيرين ويتم تحضيرها بطريقة سهلة مثل المطاعم وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير شاورما الدجاج السوري في المنزل.

صدور الدجاج. نصف كأس من عصير الليمون. ربع كأس كبير من زيت الزيتون. ملعقة من الثوم المفروم. كأس كبير من شرائح الفلفل. كأس كبير من شرائح البصل. نصف ملعقة من القرفة والملح. ربع ملعقة من الفلفل الأسود. ملعقتان من الخردل. كأس كبير من الزبادي. ملعقتان من الخل. أربعة ملاعق صغيرة من المايونيز. خبز صاج.

يتم تنظيف الدجاج جيداً.

يتم إضافة عصير الليمون إلى شرائح الدجاج ويتم وضع خليط الزبادي فوقهم ويتم خلطهم سوياً جيداً.

يتم إضافة القرفة والملح والفلفل وباقي البهارات إلى الخليط السابق ثم يتم وضع ها الخليط في الثلاجة وتركه لمدة يومين.

يتم وضع مقلاة فيها زيت على النار ويتم إضافة كلاً من البصل والخضروات والثوم ويتم تركهم لمدة خمسة دقائق.

يتم وضع خليط الدجاج في المقلاة وتركه لحين أن ينضج بصورة تامة.

يتم وضع باقي المكونات فوق الخليط وتركه لحين أن يصبح جاهز.

توزيع باقي الخليط في خبز الصاج ثم يتم لف شاورما الدجاج وبذلك تكون أصبحت جاهزة ويتم تقديمها.

المكونات:خطوات التحضير:طريقة تحضير سلطة تومية:

تعتبر سلطة التومية من أساسيات ساندوتش الشاورما، لأن في الطبقة الأولى في حشو الساندوتش التومية وبعدها الخيار المخلل، لذا سنحضر معكم سويا طريقة تحضير التومية في المنزل حتى يتم تحضير كل شئ خاص بساندوتش الشاورما في المنزل دون الحاجة لشراء شئ من الخارج:

ثلاثة ملاعق كبيرة من النشا الأبيض. ملعقتين كبار من المايونيز. كوبان كبار من الحليب. ملح، خل، عصير ليمون. نصف كوب من الزيت. ملعقة من الثوم المهروس.

ضعي الحليب في إناء وقومي بتذويب النشا بها على نار هادئة.

بعد أن تبرد ويتم عمله مثل المهلبية تحضري الخلاط الكهربائي وضعي به المهلبيه ومعهم باقي المكونات.

بعدها قومي بخلطهم جيدا في الخلاط حتى يصبح ملمسه ناعم والطعم لذيذ.

مكونات ومقادير التومية:طريقة تحضير سلطة التومية بالخطوات: