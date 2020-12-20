طريقة عمل تشيز كيك بنكهة لذيذة وطعم مختلف لا يقاوم

طريقة عمل تشيز كيك يعتبر التشيز كيك من أكثر الحلويات شهرة على مستوى العالم والذي يفضله العديد من الأفراد لاختلاف مذاقه عن العديد من الحلويات الأخرى حيث أنه يعتبر مزيج مختلف بشكل مميز يجعل الطعم أكثر من رائع، وتختلف طريقة صنعه من مكان لأخر فيمكن معرفة طريقة عمل تشيز كيك بالفرن ويوجد أيضًا طريقة عمل تشيز كيك بارد وسهل وفق المكونات التي توضع به، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل تشيز كيك والمكونات التي يتكون منها.

طريقة عمل تشيز كيك

تتميز كل بلد من البلاد العربية والغربية بأنواع مختلفة من الحلويات فمنها الحلويات الشرقية والحلويات الغربية ولكن من خلال طريقة عمل تشيز كيك نتعرف على نوع خاص من الحلويات والذي اتفق عليه جميع الأفراد لمذاقه الرائع والمختلف في نفس الوقت.

طريقة عمل تشيز كيك سهلة وغير مكلفة

وتنحصر المكونات في:

مكونات تشيز كيك

يتم إحضار بعض المكونات وهي:

مائتان وخمسون جرامًا من البسكويت المطحون.

عدد عشر حبات من جبنة كيري.

خمسون جرامًا من كريمة الخفق.

عدد ثلاثة ملاعق من الزبدة.

عبوة من الجيلي أطعم حسب الرغبة.

ثلاثة ملاعق من السكر.

كمية مناسبة من الفانيليا.

كوب ونصف من اللبن.

علبة من القشطة الجاهزة.

مائة وخمسون جرامًا من المربي ويكون الطعم حسب الرغبة.

وفيما يلي سوف نتعرف على طريقة التحضير:

يتم خلط الزبدة مع البسكويت جيدًا وفردها في الوعاء.

يتم بعد ذلك إذابة الجلي بكوبين من الماء ومن ثم إضافة بقي المكونات عليها بالكامل ووضعها مباشرة على طبقة البسكويت .

يتم وضع الوعاء بداخل الثلاجة لمدة خمس ساعات متواصلة حتى تتماسك جيدًا، ومن ثم يتم إخراجها ووضع المربي أعلاها وبعدها يتم تقطيعها وتقديمها.

طريقة تحضير التشيز كيكطريقة عمل تشيز كيك بالفرن

يتم تجهيز بعض من المكونات الهامة وهي:

كوب وربع من البسكويت المطحون.

ربع كوب من السكر.

ثلث كوب من الزبدة بعد ذوبانها.

ثمانية قطع جبن كيري.

علبة من اللبن.

عدد ثلاثة بيضات.

ربع كوب من عصير الليمون.

كمية مناسبة من الكرز للتزيين.

طريقة تحضير التشيز كيك بالفرن

يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 300 ويتم بعد ذلك خلط البسكويت المطحون مع الزبدة والسكر، وبعدها يتم وضعه مباشرة في إناء الطهي، ويتم بعدها مزج باقي المكونات جيدًا ووضعها على الطبقة الأولي في الوعاء يتم بعد ذلك وضعها بالفرن لمدة خمسون دقيقة ومن ثم إخراجها لتبرد ويتم وضعها في الثلاجة لمدة ثلاثة ساعات ويتم بعد ذلك إخراجها وتزيينها بالكرز ومن ثم تقطيعها وتقديمها.