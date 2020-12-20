تبحث الكثير من السيدات عن كيفية عمل البسبوسة المطبوخة فيمكنك القيام بعملها بعدة طرق مختلفة سوف نتناولها عبر مقالنا، فهي تحتوي على مكونات بسيطة وسهلة ومتواجدة في كل منزل، وتعد من أشهر وأسرع أنواع الحلويات الشرقية التي يمكن تقديمها بسرعة، وسوف تنال إعجاب جميع أفراد أسرتك. البسبوسة المطبوخة البسبوسة المطبوخة المكونات: خمس أكواب من السميد.

كمية مناسبة من جوز الهند.

القليل من الزيت النباتي.

ملعقة من السمن.

السكر على حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

فستق، ولوز للتزيين.

كمية مناسبة من الماء. طريقة التحضير: نضع في إناء الخميرة الفورية، والسكر، والماء ونخلطهم جيداً.

نضع في وعاء أخر السميد، وجوز الهند، والزيت النباتي ونمزجهم جيداً ثم نضيف المزيج السابق ونخلط

حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

ندهن الصينية ونضع بها الخليط السابق.

نسخن الفرن على درجة حرارة متوسطة ثم نضع الصينية بها ونتركها حتى تنضج.

نخرج الصينية من الفرن ثم نزينها باللوز والفستق الحلبي ثم تُقدم بالف هنا. البسبوسة المطبوخة في المنزل البسبوسة المطبوخة في المنزل المكونات: كوب واحد من الدقيق المنخول.

كوب من السكر.

كمية مناسبة من السميد.

جوز هند على حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من الزيت النباتي.

كمية من القطر.

ملعقة كبيرة من السمن. طريقة التحضير: نسكب في وعاء السميد، والدقيق المنخول، والسكر، والبيكنج بودر ويتم خلطهم بشكل جيد.

نضيف إلى المزيج السابق الزيت وباقي المكونات ونخلطهم بشكل جيد ما عدا القطر.

نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة.

ندهن صينية ثم نسكب بها مزيج البسبوسة فيها ثم نضعها في الفرن حتى تنضج.

نخرج الصينية من الفرن ونسكب عليها القطر.

نتركها حتى تبرد ثم تقدم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البسبوسة المطبوخة على طريقة أشهر مصانع الحلويات الشرقية ومحلات الحلواني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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