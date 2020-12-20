طريقة عمل خبز التوست الأبيض لعشاق الريجيم وتوفير المال بالخطوات

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طريقة عمل خبز التوست الأبيض ، بوصفة مضبوطة مثل التوست الجاهز، من حيث الفراغات والهواء في المنتصف، والتي تمنحه الهشاشة والخفة، التي نشعر بها أثناء تناوله، بالإضافة إلى توفير المال إذات كنت تخضع إلى دايت صحي لإنقاص الوزن، والوصول إلى الوزن المثالي، دون الحاجة إلى إنفاق الكثير من المال على الطعام.طريقة عمل خبز التوست الأبيض
يظن البعض أن فقدان السعرات الحرارية، وبرامج إنقاص الوزن، هي فقط ما يبحث بسببه الجميع عن خبز التوست الصحي، ولكن في الحقيقة، خبز التوست يناسب الجميع سواء كبار أو صغار، خاصة إذا ما قمت بعمل خبز التوست في المنزل، بطريقة الشيف آية حبيب، وهي تختلف قليلا عن طريقة عمل العيش الفينو بدون بيض.مقادير خبز التوست الصحي
- كوب إلا ربع من الحليب (بمقدار 180 مل).
- 2 ملعقة طعام كبيرة من السكر.
- ملعقة صغيرة من الخميرة الجافة.
- بيضة واحدة.
- ملعقة ونصف كبيرة الحجم، من الزبدة المذابة.
- 2 كوب ونصف من الدقيق (يمكن أن تحتاجين إلى 3 أكواب).
- ملعقة صغيرة من الملح.
- في البداية سوف نبدأ بالحليب والدقيق، سوف نضيف على الدقيق الملح، ونضيف على الحليب الدافيء الخميرة والسكر، ونقلبه حتى نجد على وجه الحليب رغاوي وفقاعات كثيرة، تثبت أن الخميرة جيدة.
- أضيفي البيضة إلى كوب الحليب السائل، وقلبيه جيدًا مع السائل، ويمكنك إضافة رشة خل أبيض لتضييع زفارة البيض.
- ثم أضيفي الزبدة إلى كوب الحليب، وقلبيه مع الخليط السابق جيدًا حتى تتجانس معها.
- ابدئي في خلط المواد الجافة مع المواد السائلة، مع إضافة الحليب والخليط معه بطريقة تدريجية.
- ابدئي في عجن المكونات بيديك، أو باستخدام العجان لوقت كاف، حتى تصل إلى قوام ناعم جدًا، لا تلتصق وطرية في نفس الوقت.
- ضعي العجين في وعاء عميق، ثم غطيها وضعيها في مكان مظلم حتى تختمر بصورة جيدة، لمدة لا تقل عن الساعة.
- أحضري العجين واقسميها نصفين (إذا كنت تستخدمي المقادير بالضعف لعمل قالبين من التوست الصحي).
- افردي العجين على شكل مستطيل، وأول نصيحة للحصول على توست مثل الجاهز، قومي بلف طرف العجين بطريقة جيدة.
- بعد الانتهاء من لف العجين، قومي بإغلاق الأطراف جيدًا.
- رشي صينية أو قالب الخبز بقليل من الزيت، ثم ضعي عجين التوست المستطيل بالصينية، واتركي الخبز أو العيش يختمر مرة أخرى، ويفضل تركها ساعة أخرى.
- بالطريقة اليابانية؛ يمكنك تقسيم العجين إلى ثلاث دوائر أو كرات، ثم غطيها 10 دقائق ترتاح قليلا، ثم افردي كل كرة لوحدها ولفيها مثل الطريقة السابقة، وضعي الثلاث قطع بعد إغلاق العجين في صينية الخبز جنبًا إلى جنب.
- أدخلي الخبز إلى الفرن، عند الرف قبل الأخير في الفرن، حتى يحصل الخبز على النضج بطريقة صحية كاملة ولا يحترق.
- يجب تسخين الفرن أولا عند درجة حرارة 200 درجة مئوية، وعقب 10 دقائق نخفض درجة الحرارة إلى 180 درجة، وحتى نصف ساعة.
- عقب إخراج الخبز من الفرن، قومي بدهانه بالفرشاة بزبدة سائلة خفيفة، تمنحه لونًا جميلا بالإضافة إلى الحفاظ عليه، طريًا لأطول فترة ممكنة.
- والنصيحة الثانية المهمة؛ هي أنكم يجب أن تتركوا صينية الخبز، قبل إخراج الخبز منها، حتى تبرد تمامًا، وذلك حتى لا تفقدي نتيجة عمل خبز التوست في المنزل.
- خبز التوست الصحي في المنزل، ليس به أي مواد حافظة، ولهذا قومي بتقطيع الخبز حسب احتياجك فقط، وقومي بلف باقي الخبز وضعيه في الثلاجة، حتى تستخدميه مرة أخرى.
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