طريقة عمل خبز التوست الأبيض لعشاق الريجيم وتوفير المال بالخطوات

طريقة عمل خبز التوست الأبيض ، بوصفة مضبوطة مثل التوست الجاهز، من حيث الفراغات والهواء في المنتصف، والتي تمنحه الهشاشة والخفة، التي نشعر بها أثناء تناوله، بالإضافة إلى توفير المال إذات كنت تخضع إلى دايت صحي لإنقاص الوزن، والوصول إلى الوزن المثالي، دون الحاجة إلى إنفاق الكثير من المال على الطعام.

يظن البعض أن فقدان السعرات الحرارية، وبرامج إنقاص الوزن، هي فقط ما يبحث بسببه الجميع عن خبز التوست الصحي، ولكن في الحقيقة، خبز التوست يناسب الجميع سواء كبار أو صغار، خاصة إذا ما قمت بعمل خبز التوست في المنزل، بطريقة الشيف آية حبيب، وهي تختلف قليلا عن طريقة عمل العيش الفينو بدون بيض.

كوب إلا ربع من الحليب (بمقدار 180 مل).

2 ملعقة طعام كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الخميرة الجافة.

بيضة واحدة.

ملعقة ونصف كبيرة الحجم، من الزبدة المذابة.

2 كوب ونصف من الدقيق (يمكن أن تحتاجين إلى 3 أكواب).

ملعقة صغيرة من الملح.