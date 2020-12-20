وصفة هندية كنز لتطويل الشعر بجنون الشعر هو تاج المرأة وأهم ما يميزها، والاعتناء به من العادات المهمة التي تحرص عليها كل فتاة، ولذلك تبحث المرأة دائما عن طرق ووصفات منزلية لتطويل الشعر، وهناك بعض الوصفات الهندية التي اشتهرت في الآونة الأخيرة، والتي تساعد على تطويل الشعر بالإضافة إلى تنعيمه وتكثيفه والحد من تساقطه.وصفة الجرجير لتطويل الشعر:-
- مكونات الوصفة:-
- حزمة جرجير متوسطة.
- ملعقة زيت زيتون.
- ملعقة زيت صبار.
- نحضر وعاء ونضع به كل المكونات ونخلطها معًا بشكل جيد حتى نحصل على خليط متجانس.
- نضع هذا الخليط على الشعر، بداية من الجذور وصولاً الأطراف، وندلك فروة الرأس جيدًا.
- ثم نترك الخليط على الشعر حوالي 4 ساعات تقريبًا.
- ثم نغسل الشعر بالماء الفاتر ونفركه جيدًا لإزالة بقايا الخليط من الشعر.
- نقوم بتكرار هذه الوصفة مرتين كل أسبوع.
وصفة المايونيز لتطويل الشعر ومنع التساقط:-
- مكونات الوصفة:-
- ربع كوب مايونيز.
- ثمرة من الأفوكادو.
- ملعقتين كبيرتين من عسل النحل.
- نخلط كل المكونات في وعاء حتى نحصل على خليط ناعم متجانس.
- ثم نقوم بوضع هذا الخليط على الشعر وندلك به فروة الرأس بشكل جيد.
- ثم نغطي الشعر ونتركه حوالي ساعتين ونصف تقريبًا.
- ثم نغسل الشعر بالماء البارد والشامبو المناسب لطبيعة الشعر.
- نقوم بعمل هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على شعر طويل وكثيف.
- كوب من الماء
- حزمة من الرجير
- زيت زيتون
قومي بخلط الجرجير مع كوب ماء دافي ويتم مزجهم في الخلاط الكهربائي للحصول علي عصير الجرجير، قومي بتجهيز شعرك وتمشيطه ويتم وضع الخلطه علي الشعر من الجذور وحتي الاطراف، اتركي الخليط لمدة لا تقل عن 4 ساعات ويغسل الشعر بالماء والشامبو وتكرر الوصفه مرتين خلال الاسبوع للحصول علي أفضل نتيجة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفة هندية كنز لتطويل الشعر بجنون بدون غسل رشة فقط قبل النوم ينمو الشعر بجنون ويوقف التساقط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.