طريقة عمل فاهيتا الدجاج بطعم لذيذ وشهي في المنزل بكل سهولة بالصور خطوة بخطوة

طريقة عمل فاهيتا الدجاج بطعم لذيذ، وشهي نقدمها لكم من المنزل بطريقة سهلة، وطعم، ولا في الخيال، وبمكونات صحية ،فهي تحتوي علي كلاً من الخضراوات الغنية بالفيتامينات، والدجاج الغني بالبروتين، فتعتبر وجبة كاملة. يرجع أصل فاهيتا الفراخ للمطبخ المكسيكي الذي اشتهر بها نظراً لمذاقها، وطعمها الشهي، فهي تنتشر في جميع العالم، ويفضلها الكثير لأنها من الوجبات سريعة التحضير، ويحبها الأطفال لذلك نقدمها لكي لتصنعيها لعائلتك في المنزل بيديك بدلاً من شرائها من الخارج، ومن الممكن ألا تكون صحية، فمن الأفضل لك عملها في البيت لتتأكدي من سلامة عائلتك. طريقة عمل فاهيتا الدجاج من المنزل بكل سهولة: طريقة عمل فاهيتا الدجاج من المنزل بكل سهولة: نقدم لكم طريقة عمل فاهيتا الدجاج بالصور خطوة بخطوة من المنزل: مقادير طريقة عمل فاهيتا الدجاج: قطعتين من صدور الدجاج مقسمة من النصف بالطول.

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون، أو أي نوع زيت نباتي.

ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون، ويمكنك إضافة عصير البرتقال حسب رغبتك، فهو يعطي طعم رائع.

بشر ليمونه.

فص ثوم كبير مفروم ناعم.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكزبرة الخضراء المفرومة.

توبل أو بهارات فاهيتا الدجاج.

فلفل ألوان مقطع شرائح رفيعة جوليان.

ثمرة فلفل أخضر حار مقطعة حلقات حسب الرغبة.

بصلة مقطعة إلى شرائح. مقادير طريقة عمل فاهيتا الدجاج: مكونات توابل أو بهارات فاهيتا الدجاج الأصلية: مكونات توابل أو بهارات فاهيتا الدجاج الأصلية: ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة المطحونة.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر.

نصف ملعقة صغيرة بصل بودر.

نصف ملعقة صغيرة شطه.

ملح ( كمية الملح حسب الذوق).

رشه سكر.

ملعقة صغيرة من نشا الذرة. للتزيين أو للحشو: أفوكادو مقطعة إلى شرائح.

كزبرة خضراء.

جبن مبشور.

كريمة حامضة ( القشطه الرائبة )، وممكن تستخدمي زبادي.

عصير ليمون. طريقة تحضير فاهيتا الدجاج: في وعاء عميق، ضعي به زيت الزيتون، ثم ضعي بها بشر ليمونه، وعصير الليمون، والثوم المفروم، وعصير البرتقال فهو يعطي مذاق جيد للخلطة، ثم أضيفي إليهم الكزبرة المفرومة ناعم، ثم أضيفي توابل فاهيتا الدجاج، وقلبيهم.

ضعي قطع صدور الدجاج في التتبيله، وقلبيهم جيداً حتي تتأكدي أن كل قطعة تم تغطيتها جيداً بالتتبيله، ثم غطي الوعاء بكيس من البلاستيك، واتركيهم لمدة ثلاث أو أربع ساعات، أما إذا كان لديك متسع من الوقت فمن الأفضل تركها يوم كامل لتتشرب القطع من التتبيله. بعد أن تم تتبيل قطع الدجاج، أحضري مقلاة وضعي بها القليل من الزيت، ثم رصيهم بجانب بعض، واتركيهم حتي يأخذوا اللون البني، ثم اقلبيهم علي الجانب الأخر ، وغطيهم لتكمل سواها من الداخل على البخار، وعندما تنضج أخرجيهم من المقلاة، وضعيهم فوق بعض حتى يحتفظوا بالحرارة، ويمكنك أيضاً عمل شوي الدجاج بنفس الطريق السابقة على الجريل لإعطاء شكل الشوي على الدجاج. ضعي الفلفل، والبصل المقطع جوليان في نفس المقلاة، وقلبيهم مع بواقي صدور الدجاج فيعطي طعم جميل، وعندما يستوي البصل والفلفل أخرجيهم، أما إذا كنتي تحبين أن يكون البصل، والفلفل به القليل من القرمشه يمكنك إخراجهم قبل أن يزيد نضجهم. للتزيين أو للحشو:طريقة تحضير فاهيتا الدجاج: لديك عزيزتي طريقتين إذا كنتي ترغبين في وضع قطع الدجاج التي تمت تسويتها مع الفلفل والبصل قبل إخراجهم من المقلاة، فبإمكانك تقليبهم معا ثم إخراجهم من المقلاة، أو تسوية كل نوع على حدا كما فعلنا. طريقة تقديم فاهيتا الدجاج: بعد ذلك قومي بتقطيع قطع الدجاج إلى شرائح صغيرة، ثم ضعيهم في طبق التقديم مع الفلفل والبصل في نفس الطبق مع تزيينهم بوضع قطع من الأفوكادو

من الممكن عمل سلطة فاهيتا الدجاج؛بوضع خليط من أي نوع من الخضار في طبق عميق مثل الجرجير،والسبانخ، والخص أي نوع حسب رغبتك، ثم ضعي فوقها شرائح الفراخ، والفلفل، والبصل، والأفوكادو، والجبن المبشور، والكريمة الحامضة، الو الزبادي.

لعمل السندويتشات، أحضري عيش الصاج، وضعي عليه الدجاج، والفلفل، والبصل، والأفوكادو.، والكريمة الحامضة وعليها عصرة ليمون، ثم لفي عيش الصاج، وضعيه على الطاسة أو الجريل ليأخذ علامة الشوي، وبعض القرمشه، ثم قطعيه وقدميه وبالهناء، والشفاء، وأرجو أن ينال إعجابكم.

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