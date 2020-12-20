مسحة منه علي شعر جسمك وشعر الوجه يسقط بدون رجوع نهائيا

تعد مهمة إزالة الشعر من الأمور الصعبة ولكن يجب علينا القيام بها، حيث أن شعر الوجه يكون صغير للغاية وقريب من الجلد ورقيق والوجه أكثر حساسة عن باقي أجزاء الجسم، لذلك نخشى أن نقوم بتطبيق أي شيء يسبب تحسس البشرة وفقدان حيويتها ويضرها، ونحن اليوم شوف نتعرف على طرق طبيعية للتخلص من الشعر الزائد بالجسم بمكونات طبيعية آمنة على البشرة، كما أنها تمنع ظهوره مجدداً.

التخلص من شعر الوجه ومنع نموه مجدداً

تعرفي معاً على مكونات طبيعية تساعد في التخلص من الشعر الزائد بالوجه وعدم نموه:

الكركم والحليب

نقوم بخلط ملعقتين من مطحون الكركم مع ثلاث ملاعق من الحليب السائل ويخلط بشكل جيد، حتى أن نحصل على خليط لين، يوضع الخليط على الوجه مع التركيز على الأماكن التي يتراكم عليها الشعر، ويترك لمدة 30 دقيقة، ومن ثم يشطف الوجه بالماء الدافئ، مع الحرص على تكرار الوصفة ثلاث مرات بالأسبوع.

العسل والليمون

نقوم بمزج 4 ملاعق من العسل مع ملعقتين من عصير الليمون الطازج ويوزع الخليط على الوجه ويدلك البشرة مع عمل حركات دائرية باتجاه نمو الشعر ويترك لمدة ربع ساعة، ومن ثم يشطف بالماء البارد، ويتم تطبيق هذا القناع مرتين من كل أسبوع من أجل الحصول على أفضل النتائج، والتخلص من الشعر الزائد بالجسم نهائياً دون العودة مجدداً، كما أنه يقوم بتفتيح البشرة وزيادة نعومة الجلد.