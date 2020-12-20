جربي أقوى وصفة لتطويل الشعر والقضاء على التساقط والصلع لنتيجة خرافية

أقوى وصفة لتطويل الشعر تتكون من أبسط المكونات الطبيعية المتاحة في كل بيت، تعمل على تطويل الشعر من الجذور إلى الأطراف وعلاج مشكلة التساقط وتقلل بشكل ملحوظ من القشرة، كما تحفز بصيلات الشعر على النمو من الجذور لتنعمين بشعر صحي وقوي من من جذوره وحتى أطرافه، كما أن تلك الوصفة البسيطة تمنح شعرك حيوية ونضارة ممتازة فيصبح شعرك طري وناعم بدون هيشان أو تقصف، وتعتمد الوصفة على عدة مكونات أبرزها الحليب والصبار وسنتعرف سويا على فوائد كلا من هذه المكونات على الشعر والنتائج التي يمكن الحصول عليها بعد استخدامها على شعرك لفترة كافية ومتكررة من الوقت حيث أنه يلزم استخدام تلك الوصفة لمدة أسبوعين إلى شهر على الأقل.

مكونات وصفة تطويل الشعر

المكون الأول كما أوضحنا هو الحليب فيتم إضافة مقدار كوب كبير من الحليب في إناء مع ملاحظة أنه يمكن زيادة أو نقص الكمية المضافة بحسب طول شعرك والكمية التي قد يحتاج إليها، ويعزز الحليب من نمو الشعر وزيادة طوله وكثافته لأنه يحتوي على البروتين الطبيعي الذي يمد الشعر بنوع بروتين الكازين الذي يحفز بصيلات الشعر على النمو ويقوي من صحتها، والمكون الثاني هو الصبار، وهو يحتوي على فيتامينات ومعادن عديدة تمد الشعر بالحماية من الصلع والتساقط وتعالج تلك المشكلة كذلك، كما تقضي على إلتهابات فروة الرأس والقشرة مما يمنحك شعر قوي من الجذور متمتعا بالطول والكثافة.