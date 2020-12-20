علاج الرؤوس السوداء في الوجه طرق طبيعية سهلة وبسيطة

اليوم سوف نتكلم عن علاج الرؤوس السوداء، أسباب ظهورها على الوجه، أنها تسبب إزعاج شديد لدى الفتيات والشباب هذه الرؤوس السوداء قد نجدها على الأنف أو نجدها على الوجه، فماهي الأسباب وماهي ابسط الطرق العلاجية فتابعوا معى الأسباب وطرق العلاج فهي طرق سهلة وبسيطة .

أدوات المكياج المستخدمة وسوء عملية التنظيف ما بعد استخدام المكياج أو بقاء المكياج على بشرة وقت زمني طويل، بالتالي تسبب الكثير من المشاكل ومنها ظهور الرؤوس السوداء .

. الرؤوس السوداء تظهر أيضا نتيجة الإفرازات الدهنية بنسبة كبيرة مع إهمال في البشرة، فيقوم الجلد الميت المتراكم على البشرة يختلط مع الدهون ويقوم ب أنسداد في مسام البشرة، ثم تقوم صبغة الميلانين الموجودة في الجلد الميت تبدأ بالتأكسد مع تعرضها للهواء فتشكل الرؤوس على سطح الجلد .

هناك زيوت من المكسرات زيت الفستق، زيت البندق، زيت الصنوبر، زيت جوز الهند، زيت عين الجمل وجميعها مرحب بها أي زيت من هذه الزيوت ، ما علينا إلا أن نأتي بقطعة من القطن المعقم ونأخذ قليل من هذا الزيت ونضعه على هذه الرؤوس، بالطبع لا ننسى في البداية يجب أن ننضف البشرة جيدا ويفضل طول فترة العلاج أن لا نستخدم المواد المسببة لظهور الرؤوس السوداء وهى المكياجات المختلفة، إذا أي من هذه الزيوت فهو مرحب به في علاج الرؤوس السوداء وتعطى نتائج سريعة جدا .

وهى المكياجات المختلفة، إذا أي من هذه الزيوت فهو مرحب به في وتعطى نتائج سريعة جدا . الطريقة الثانية من زيت أيضا ولكن ليس زيت من المكسرات بل زيت شجرة الشاي هذه الشجرة تمتاز ب أنها مضادة للفطريات ومضادة للبكتريا، قد تكون واحدة من هذه الأسباب ونتيجة للتراكمات كما تحدثنا في البداية من سموم المكياجات أن تولدت هنا التهاب بكتيري أو التهاب فطري شجرة الشاي من أروع النباتات التي تستخدم كمضادة للفطريات ومضادة للبكتريا، ما علينا أيضا من تنظيف البشرة جيدا وأخذ القليل من هذا الزيت ووضعه على الرؤوس السوداء وتركها حتى صباح اليوم التالي مع عدم استخدام أي من المكياجات .

أسباب ظهور الرؤوس السوداءطريقة علاج الرؤوس السوداءتحذير ونصائح من علاج الرؤوس السوداء بشكل خاطئ

هناك العديد من الوصفات هنا وهناك تنادى ب أستخدام المقشرات لا ننصح بها، والسبب أن هذه المقشرات الصناعية قد تبسط وقد تفلح في بداية الأمر لكنها تهتك الخلايا والأنسجة وتعمل على مشاكل أخري تظهر لاحقا ونحن في غنى من ذلك ، كذلك هناك وصفات من خل التفاح والليمون ولكن أيضا وصفات غير مرحب بها وإن اضطرارنا إذا كانت الحبة السوداء كبيرة وقاتمة من الممكن لمرة واحدة أستخدام الليمون أو خل التفاح بقطرة واحدة حتى تستطيع الحبة السوداء تستطيع انت تفكك نفسها ويصبح بعد ذلك الوصفات التي تم ذكرها هي الأفضل والأنجح وهى مضادة للالتهابات ومضادة أيضا للفطريات المختلفة ، ينصح أيضا ب الابتعاد عن أكل السكريات والنشويات وحليب كامل الدسم .

لقد انتهينا من علاج الرؤوس السوداء في المنزل فهي طرق سهلة وبسيطة وطبيعية، دوما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية .