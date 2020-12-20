كيفية تقوية الذاكرة لدي أطفالنا

الذاكرة هي مستودع المعلومات لدي الأنسان ، فهي لها أكثر من وظيفة فهي تستقبل المعلومات من الأعضاء الحسية وتحتفظ بها لمدة ثوان وبعد ذلك يحدث لهذه المعلومات معالجة ذهنية وتوضع في ذاكرة قصيرة المدي في البداية وبعد فترة إما أن تنسي وإما أن تخزن في الذاكرة طويلة المدي ويتم إسترجاعها في أي وقت نحتاج إليها ، وابقدرة علي تحسين الذاكرة لا يرتبط بمرحلة الطفولة والشباب فقط وإنما الأنسان مهما بلغ من العمر يمتلك تلك القدرة إذا تجنب العوامل الخارجية التي تؤثر سلبأ علي الذاكرة وهي قلة النوم وسوء التغذية والأجهاد والتعب وتعدد المهام التي يقوم بها الشخص وتناول أدوية دون وصفة طبية. نصائح لتقوية الذاكرة ممارسة بعض الألعاب المنشطة للذاكرة مثل الكلمات المتقاطعة.

ممارسة الألعاب والتمارين الرياضية التي تساهم في تنشيط خلايا المخ.

تجنب تناول الأطعمة الغنية بالدهون وأستبدالها بأطعمة مفيدة أكثر والأسماك.

تناول الأطعمة الغنية بحمض الفوليك وفيتامين أ والمعادن مثل الحديد.

البعد عن الضغوط النفسية وتجنب العصبية.

النوم بالقدر الكافي لمدة تصل لثمانية ساعات يوميا.

عدم تناول الطعام بكميات كبيرة وملء المعدة. الدخول في مناقشات مع الأخرين فهذا يسهل علي تثبيت المعلومة وتذكرها بسهولة. أطعمة تساعد علي تقوية الذاكرة لدي أطفالنا السمك من أفضل ما يقوي الذاكرة. الشكولاته ولكن بكميات معتدلة. زيت حبة البركة. فيتامين ج ويكون بكثرة في الليمون والبرتقال. فيتامين الهاء فهو يساعد علي وصول الأكسجين إلي المخ ويحمي خلايا المخ من التلف وموجود في اللبن والبيض والبصل الأخضر والجرجير. المكسرات. المشروبات الساخنة مثل القرفة والجنوبية. التمر والزبيب وهي مضادة للأكسدة ويمكن تناولها في أي وقت. البروتينات واللحوم. الفواكه مثل التفاح والموز والكريم. البوتاسيوم ويكون بخلط العسل مع اللبن الساخن. وفي النهاية نتمني من الله أن نكون قد قدمنا محتوي مفيد وهادف. والله الموفق والمستعان.

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